Meet me in the middle by Hebe Studio

Incontrarsi nelle sfumature e nei colori senza perdere la propria unicità: Hebe Studio racconta da sempre una donna libera e determinata nei pensieri e nei movimenti capace di cogliere ogni impercettibile cambiamento nel mondo che la circonda. Le donne del presente abitano i tailleur pantalone Hebe Studio consapevoli di realizzare un ponte immaginario e concreto con l’uomo che desidera indossare gli stessi abiti. Dall’incontro scaturisce una nuova energia condivisa che emana eleganza e divertimento complice.

I colori dei Power Suits della Fall/Winter 22-23 sono una dichiarazione d’intenti: celebrano persone che decidono di vestire la stessa leggerezza dichiarando la propria forza da sole oppure insieme in un continuo cambio di prospettiva e costruzione di terreno comune.

Nella palette dei rosa, turchese, rosso, bordeaux, arancione, beige e verde brillante ritroviamo il ventaglio di sensazioni che l’unione tra Femminile e Maschile manifesta come una formula alchemica. La stessa magia dell’esperienza Made in Italy alla base della realizzazione dei capi che si arricchiscono di under jackets in mesh e di bluse bicolor. La stessa magia che accade quando la ricchezza interiore della diversità diventa emozione sartoriale.