Una leggendaria dichiarazione olfattiva firmata Montblanc

Non c’è colore più intenso del rosso. Visivamente sorprendente e sempre accattivante, quando appare nel guardaroba di un uomo è un colore attraente che trasuda sicurezza, tenacia e forza. Audace e magnetico, il rosso è anche parte del patrimonio di Montblanc, come testimonia il design della leggendaria penna stilografica “Rouge et Noir”, una delle prime innovazioni nella tecnica della scrittura di Montblanc nel 1906. Fonte inesauribile di ispirazione, il rosso è diventato da allora un colore caratteristico per Montblanc, entrando negli anni nelle varie collezioni, dagli strumenti di scrittura alla pelletteria, e oggi nei profumi con il lancio del nuovo Montblanc Legend Red.

Una fragranza sapientemente realizzata dai profumieri Anne Flipo e Nicolas Beaulieu che cattura tutta la sua complessità e intensità maschile. La sensazione di rosso inizia con la freschezza succosa dell’arancia rossa e del pompelmo pungente, mescolata al contrasto speziato del cardamomo. L’incontro tra salvia sclarea, legno di cedro e bacche di ginepro veste la freschezza agrumata con sfaccettature aromatiche, mentre la combinazione magnetica di mogano, legno di cedro dell’Atlante e un tocco di fava tonka procura una sensualità voluttuosa a Legend Red. Una fragranza legnosa carismatica, fresca ma intensa, audace ma delicata, per un’esperienza olfattiva che evoca il brivido della velocità e fa battere il cuore un po’ più velocemente. Il legno di cedro, la salvia sclarea e le fave tonka utilizzati per la creazione della fragranza, sono ingredienti provenienti da LMR, una società che lavora con i produttori locali di tutto il mondo per ottenere ingredienti puri, naturali e sostenibili con una rigorosa etica di completa trasparenza, e sostenendo la gestione ambientale, lo sviluppo sostenibile e le comunità locali. Inoltre, la fragranza stessa non contiene ingredienti di origine animale ed è formulata con alcol di origine naturale.

Il design originale del flacone è diventato leggendario come la fragranza stessa, con la sua solida forma curva e la sua voluttuosa morbidezza che ricorda l’esperienza sensoriale di scrittura dell’iconica Montblanc Meisterstück dalla caratteristica superficie laccata. Nella sua nuova variazione, l’intensità della finitura laccata rossa contrasta con un top argentato per creare un look elegante, chic e moderno. Oggetto immancabile nel guardaroba olfattivo maschile, la bottiglia è incisa con la famosa stella sulla parte superiore e il nome del marchio sul tappo. Queste incisioni sono state brunite per riprendere i dettagli dell’astuccio del profumo. Il coperchio è decorato con i tre “anelli” presi in prestito dal telaio del Meisterstück 149, arricchito dai famosi dettagli guilloché della marca. E quando una fragranza gode di uno status leggendario, nessuna etichetta è necessaria.