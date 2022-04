4 percorsi di formazione per persone di diversa età

- pubblicità -

Sono moltissimi gli italiani che in questi ultimi anni hanno perso il lavoro e che si trovano oggi, non più giovanissimi, a dover cercare un nuovo impiego. Fortunatamente, le opportunità professionali nel nostro Paese non mancano, dunque non è impossibile rimettersi in gioco e trovare una nuova occupazione. In Italia esistono corsi professionalizzanti che si possono seguire anche online e che permettono di partire avvantaggiati rispetto agli altri candidati. Vediamo quali sono i percorsi di formazione più interessanti del momento, proposti tutti dal CEF (Centro Europeo di Formazione).

#1 Corso per assistente alla persona

Il corso professionalizzante per assistente alla persona consente di apprendere le competenze necessarie per svolgere tale professione e lavorare dunque nel campo del sociale, all’interno di strutture specifiche ma anche a domicilio. L’assistente alla persona può svolgere varie mansioni, fornendo supporto agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti e via dicendo. Si tratta dunque di un lavoro variegato, perfetto per le persone empatiche che desiderano svolgere una professione che abbia come fine ultimo quello di aiutare gli altri. Ad ogni modo, l’assistente alla persona è una figura molto richiesta al giorno d’oggi dunque non è difficile trovare un impiego, sia come dipendente che come autonomo.

#2 Corso per cuoco professionista

Coloro che hanno sempre avuto una passione per l’ambito food possono frequentare invece un corso professionalizzante per diventare cuochi. Come ben sappiamo, questa è una professione che non prevede un titolo di studio specifico: un tempo non occorreva proprio nulla per lavorare all’interno di una cucina, se non voglia di darsi da fare. Adesso le cose sono cambiate, perché sono sempre di più coloro che ambiscono a diventare chef e per questo motivo i requisiti sono diventati più stringenti. Vale dunque la pena frequentare un corso professionalizzante, non solo per apprendere tutte le nuove tecniche ed i segreti del mestiere ma anche per avere un attestato da inserire nel curriculum.

#3 Corso per assistente veterinario