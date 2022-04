Lo zebrato chic di Viky Rader by Maria Luca

- pubblicità -

Lo zebrato è il pattern del momento. Maria Luca, insieme a Viky Rader, interpretano questo trend in modo elegante e sofisticato, grazie anche all’uso di linee sempre misurate e raffinate.

- Pubblicità -

Per la Primavera/Estate 2022 questa stampa esplode su due modelli signature del marchio: la ballerina con punta quadrata e la décolleté slingback con tacco e punta squadrati. Entrambi in modelli sono impreziositi dall’iconica cavigliera dorata.

Il brand di calzature da donna Maria Luca, nato nel settembre 2020, ha una visione creativa dedicata a donne forti, indipendenti, disinvolte, che prima di tutto sanno rischiare. Un immaginario contemporaneo racchiuso in un concetto chiave: put your left foot forward. Perché come spiega la stilista: “Nella vita bisogna rischiare. Ed è solo quando si rischia che accadono le cose più belle”.