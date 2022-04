La bellezza maschile di Eisenberg Paris

Il desiderio di sentirsi piccoli esteti ed esplorare il mondo della cosmesi ha spinto più del 40% degli uomini a scegliere prodotti tra creme, fragranze, prodotti barba e capelli per una Beauty Routine corretta, facile ma attenta al risultato. Eisenberg Paris propone una selezione di prodotti skincare per rendere l’aspetto maschile ancora più luminoso, giovane e sano.

DUO ESSENTIEL Rasatura e Detersione

Formula in gel, fresca e leggera due-in-uno dall’azione detergente e per una rasatura facile, veloce, levigante e confortevole. Gli ingredienti attivi e detergenti generano una leggera schiuma, eliminando le tossine causate dall’inquinamento senza disidratare la pelle. Da risciacquare. Ideale per tutti i tipi di pelle.