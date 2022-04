Rare Beauty arriva negli store Sephora Italia

- pubblicità -

Il brand di make-up Rare Beauty firmato da Selena Gomez è approdato in Italia lo scorso luglio tramite l’e-store sephora.it e ha da subito conquistato il pubblico grazie alla vasta gamma di prodotti che vogliono celebrare la bellezza a 360 gradi. Il mantra che esplicita la mission del brand è svincolare la bellezza dalla ricerca di uno standard di perfezione e celebrare l’unicità di ognuno di noi.

Selena voleva creare un brand che andasse oltre i prodotti fisici e che sovvertisse il “mito della bellezza” e delle aspettative non realistiche imposte dalla società. Rare Beauty vuole diffondere l’idea di usare il make-up come uno strumento per celebrare ciò che ci rende unici. Dalla sua fondazione, Rare Beauty dona l’un per cento di tutte le vendite, oltre i fondi raccolti grazie ai partner, a Rare Impact Fund che punta a migliorare l’accesso alle risorse per la salute mentale aiutando a colmare le lacune nei servizi dedicati alla salute mentale nelle comunità più svantaggiate, rendendolo uno dei maggiori fondi a sostegno della salute mentale facente capo a un’entità aziendale.