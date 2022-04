Matilde: l’appartamento esclusivo, trasformato dallo Studio ovre.design

- pubblicità -

L’appartamento Matilde a Reggio Emilia, in pieno centro città, è uno spazio esclusivo, trasformato dallo Studio ovre.design in un format esemplificativo della propria maestria nel concepire e progettare spazi di interior. Un appartamento che si sviluppa su una superficie di 65 metri quadrati che sono diventati per lo studio una sorta di manifesto della cultura progettuale e del gusto estetico, espressione del concetto di iperdecoratività.



Ogni centimetro quadrato è pensato ed è originale in ogni dettaglio. Come afferma l’architetto Giulia Delpiano, titolare con il designer Corrado Conti dello Studio ovre.design “E’ stata una vera sfida progettare questi intensi 65 metri quadrati, ancora di più che una villa da mille metri quadrati. Abbiamo cercato di creare un focus in ogni spazio attorno al quale ruota l’arredamento di ciascuna stanza”.

La base di partenza è un edificio costruito nel 1700 ma sottoposto a una sopraelevazione nel corso degli anni Sessanta. L’intervento di ovre.design ha comportato un’opera radicale di demolizione di una parete portante per realizzare una zona living in open space che comprende cucina, soggiorno e living, rendendo in tal modo possibile privilegiare lo spazio conviviale.