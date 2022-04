Il nuovo J12 Diamond Tourbillon by Chanel

- pubblicità -

Nel 2022, CHANEL presenta il nuovo J12 Diamond Tourbillon Calibro 5, un’abilità tecnica ed estetica ed espressione del savoir-faire orologiero di CHANEL. Progettato a Parigi da Arnaud Chastaingt, Direttore dello Studio di creazione orologiera CHANEL, e sviluppato e assemblato dalla Manifattura CHANEL a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, il Calibro 5 è il primo movimento Tourbillon volante realizzato internamente. Ugualmente bello sia sul davanti che sul retro, il meccanismo a vista con la sua sofisticata finitura è ornato da una testa di leone, la firma dei movimenti di Alta Orologeria CHANEL.

Un vero tour de force tecnico, un diamante solitario è posizionato al centro della gabbia del tourbillon volante. Tagliato con precisione per massimizzare la sua brillantezza, il diamante ruota al ritmo dei secondi creando un effetto ipnotico. La lunetta, le lancette e la corona sono tempestate di diamanti. Il J12 Tourbillon Diamond è disponibile con cassa in ceramica nera opaca ad alta resistenza e acciaio o in ceramica nera lucida e oro bianco 18 carati. Fondello in vetro zaffiro con menzione “Limited To 55”.

