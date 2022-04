I “solidi” di Mediterranea Cosmetics

- pubblicità -

Mediterranea Cosmetics mostra da sempre una particolare attenzione ai temi ambientali, in qualità di BCorp si impegna ad osservare protocolli che mirano alla valorizzazione della sostenibilità, ed è per questo che il progetto dei “solidi” è da oltre un anno in continua evoluzione e si presenta oggi nella sua formula più aggiornata. Bagno doccia, Shampoo e Detergente viso, 3 prodotti di utilizzo quotidiano, realizzati a basso impatto ambientale, nel rispetto delle esigenze della pelle, per migliorare la nostra impronta ecologica.

- Pubblicità -

I cosmetici solidi di Mediterranea sono formulati con ingredienti specifici, efficaci e di origine naturale. Ottimi da utilizzare sempre, pesano meno dei prodotti liquidi ma sono più concentrati e durano più a lungo – un cosmetico solido equivale a due flaconi da 200-250 ml di cosmetici tradizionali – si possono portare in aereo senza problemi.

Bagno doccia delicato solido: formula semplice e delicata, dalla schiuma morbida e cremosa. La fragranza ha un sentore floreale e cipriato, intenso e avvolgente di muschio bianco che dona una piacevole sensazione di freschezza. 89.9% ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testato.