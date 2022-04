La Summer 2022 di Pierre Mantoux

- pubblicità -

La collezione 2022 Summer of Love di Pierre Mantoux, racconta una femminilità contemporanea e consapevole. Un rinnovato desiderio di certezze e di leggerezza avvolge i capi must della collezione, presentandosi con quella classe tipica del brand, ma accompagnata da un pizzico di ironia. Proporzioni minuziose e tagli equilibrati tipici incontrano stampe rappresentanti fiori acquatici dai colori forti e decisi che spaziano dai caldi rosa e arancione intrecciati al cacao, per passare ai toni del verde intervallati dal vibrante lime. Nascono così capi dalle linee sinuose che accarezzano il corpo senza fasciarlo, esaltandone la bellezza.

Eleganti fuoriacqua in chiffon devorato dall’affascinante trasparenza, abiti e camicie in stampa animalier si accompagnano a bikini e costumi interi animalier in lamina opaca per celebrare una femminilità sofisticata e ricercata. Un susseguirsi di accostamenti inediti e citazionismi rivisti in chiave moderna, i tessuti si arricchiscono di stampe da motivi geometrici variamente declinati, riprendenti il tipico pattern di una carta da parati anni Settanta, che decorano costumi e fuoriacqua anche in versione ricamata con tecnica laser ed impreziosita da paillettes che rimandano ai cieli stellati di Nuova Dehli.

La palette spazia dalle tonalità del rosso, in sfumature che variano dal ciliegia al bordeaux, passando per il rosso fuoco per poi incontrare tonalità più fredde e decise come i toni del blu che digradano dal pervinca al lilla. Arricchisce il tema, la fantasia optical su maglina di lurex per costumi e abiti con dettagli di catene dorate. Per la Spring/Summer 2022 non mancano le amate proposte di costumi Thuya in tinta unita, proposti in sette interessanti varianti colore combinabili alle versioni stampate spaziando dal pesca&bruciato al mix ciliegia&avorio passando per il blu oceano&glicine.