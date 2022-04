3 must di MIAMO per la remise en forme

- pubblicità -

MIAMO propone 3 referenze must per risvegliare e stimolare i tessuti del corpo con veri e propri trattamenti concentrati in attivi funzionali che idratano e tonificano: Cellulite Multi Action Emulgel, Hydra Tone Restore e Stretch Marks Multi Action.

Cellulite Multi Action Emulgel è un trattamento a effetto caldo-freddo formulato con ingredienti funzionali che agiscono in sinergia per contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite in fase iniziale o avanzata. La formulazione combina Nicotinato di Mentile e Mentolo con Escina, Fosfatidilcolina, Acido 18-β-Glicirretico ed enzimi Collagenasi. Aiuta a stimolare la micro-circolazione favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso e promuove la rottura dei fasci di collagene anomalo che, comprimendo gli adipociti, sono corresponsabili della formazione dei noduli. Grazie a Caffeina, Carnitina e Glaucina, promuove il metabolismo dei grassi, ne favorisce la conversione in energia e riduce la formazione di nuove cellule adipose. Riduce infine gli stati infiammatori causati dall’alterazione del tessuto sottocutaneo.

Hydra Tone Restore è una crema formulata con un pool di ingredienti funzionali ad azione idratante e stimolante. L’azione idratante del prodotto è garantita dall’inedita tecnologia del Micropatch molecolare: un micro-network costituito da Acido ialuronico, Alginato e Pullulano all’interno del quale sono concentrati Glicerina, Urea, Serina e Trealosio. Questi ultimi vengono rilasciati gradualmente nella pelle e forniscono un’idratazione immediata e prolungata nel tempo. Lo Xilitolo rafforza la componente idratante del prodotto promuovendo la sintesi dei glicosaminoglicani, indispensabili al mantenimento dell’idratazione cutanea. L’azione stimolante della crema, invece, è legata alla combinazione di Peptidi (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Hexapeptide-12) e Aminoacidi (Arginina, Carnitina, Gutammina) che sinergicamente aiutano a migliorare il tono cutaneo.