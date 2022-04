L’energia della bellezza con SENSI’REPAIR di Maria Galland Paris

- pubblicità -

Questa donna visionaria, dal nome Maria Galland, è stata la prima, nel 1962, a pensare alla bellezza come a un’energia vitale che risuona in ognuno di noi e la cui luce si riflette sulla pelle, qualunque sia l’età. Una donna su due in tutto il mondo afferma di avere una pelle sensibile, caratterizzata da arrossamenti, infiammazioni o sensazioni di disagio. Per proteggere e rafforzare la pelle indebolita in modo duraturo, Maria Galland Paris presenta la sua routine di bellezza SENSI’REPAIR, composta da un trattamento professionale ultra performante dedicato alle pelli sensibili e reattive e da una gamma di due prodotti innovativi per lenire e proteggere la pelle ogni giorno. G

razie ai suoi principi attivi, la gamma SENSI’REPAIR lenisce le sensazioni di disagio e di tensione, mentre nutre, rafforza e protegge la pelle in profondità. Giorno dopo giorno, la pelle è meno stressata e più confortata.

La gamma SENSI’REPAIR è stata sviluppata in conformità alla Carta specifica per le pelli sensibili elaborata da Maria Galland Paris,