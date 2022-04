Il nuovo segnatempo J12 X-RAY edizione rossa by Chanel

- pubblicità -

Nel 2020, in occasione del ventesimo anniversario del J12, CHANEL ha messo in luce il concetto di trasparenza e ha presentato il J12 X-RAY. Nel 2022, la J12 X-RAY RED EDITION ROUGE svela le sue curve e quelle del suo movimento. La silhouette J12 rimane invariata, ma l’accento sul rosso, uno dei colori distintivi della Maison, aggiunge una nota di contrasto al look. Simboli di vita e passione, i rubini accentuano il carattere unico e sofisticato di questo segnatempo. Il movimento si presenta come un frammento grafico di pizzo ricamato con ponti e ruote dentate, secondo le regole dell’arte dell’Alta Orologeria. Le ruote dentate del Calibro 3 sono ancora presenti, ma grazie al vetro zaffiro i ponti sono ingegnosamente scomparsi.

- Pubblicità -

Numerato e limitato a 12 pezzi. Vetro zaffiro e cassa in oro bianco. Lunetta fissa in oro bianco con 46 rubini taglio baguette (~5,80 carati). Quadrante in vetro zaffiro con 12 rubini taglio baguette (~0,45 carati). Corona non avvitata in oro bianco con 1 diamante taglio brillante (~0,16 carati). Bracciale in cristallo di zaffiro con due maglie in oro bianco con 34 rubini taglio baguette (~2,15 carati) e fibbia pieghevole tripla in oro bianco 18 carati. Calibro 3.1: movimento di Manifattura a carica manuale con il ponte del timer, la placca e il ponte del treno di ingranaggi in vetro zaffiro. Riserva di carica: ~55 ore. Funzioni: ore, minuti. Impermeabilità: 30 metri. Diametro: 38 mm. Rubini: 92 rubini taglio baguette (~8,40 carati). Diamante: 1 diamante taglio brillante (~0,16 carati).