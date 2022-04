Nuova formula per All Day All Year by Sisley-Paris

- pubblicità -

Nel 2005, Sisley-Paris ha messo in evidenza l’impatto che la pelle ha verso l’inquinamento atmosferico, raggi UV, fumo… L’ambiente urbano aggredisce su più fronti l’epidermide e questi stress esterni interferiscono con il processo di rinnovamento cellulare, causando l’invecchiamento precoce della pelle, fenomeno chiamato anche Esposoma. E per contrastare questo “effetto” la Maison Cosmetica parigina ha ideato All Day All Year, un trattamento scudo protettivo anti-età capace, per la prima volta, di proteggere la pelle dalle aggressioni esterne per 8 per consecutive. Un successo mondiale.

15 anni dopo si apre un nuovo capitolo per Sisley-Paris che dopo le ultime scoperte sull’esposoma e i suoi effetti negativi sulla pelle, hanno ulteriormente sviluppato le loro competenze scientifiche grazie ai Laboratori di Ricerca Sisley. Il risultato è una formula innovativa e ancora più potente. Grazie a una combinazione di principi attivi “intelligenti”, All Day All Year 2022 attiva una strategia di difesa ultra completa per proteggere la pelle dagli attacchi che la invecchiano precocemente.