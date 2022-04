Linea SOS Castagna dedicata ai capelli by Biofficina Toscana

- pubblicità -

Il marchio Biofficina Toscana aggiunge la castagna bio del Mugello alla sua libreria di attivi puri che trae dalla sua Regione di origine, collaborando con agricoltori che coltivano secondo principi di sostenibilità.

- Pubblicità -

La Castagna, trasformata in bioliquefatto svolge un’azione idratante, protettiva e riparatrice ed è presente in tre prodotti: Shampoo dolce SOS Castagna per detergere con delicatezza e idratare il capello; Balsamo istantaneo SOS Castagna dall’azione districante, rende i capelli docili e setosi, e infine Maschera intensa SOS Castagna per nutrire in profondità i capelli per un effetto rivitalizzante.

Il bioliquefatto di Castagna bio toscana è associato a cheratina vegetale affine al capello che offre un ulteriore effetto protettivo e rinforzante. Una routine SOS per dare nuova vita ai capelli secchi, trattati o colorati.

- Pubblicità -

Shampoo dolce SOS castagna – Capelli secchi-trattati, con cheratina vegetale 200 ml

Shampoo con tensioattivi di origine vegetale per un’azione detergente delicata, rispettosa del capello secco o trattato e colorato.

Contiene bioliquefatto di castagna bio toscana, cheratina vegetale ed estratto bio di lino, per un risultato dai capelli morbidi e leggeri, idratati e rivitalizzati.

Maschera intensa SOS castagna – Capelli secchi-trattati, con cheratina vegetale 50 ml

Maschera ricca di attivi mirati ad azione intensa-rivitalizzante. Contiene bioliquefatto di Castagna bio toscana, cheratina vegetale, squalano ed olio di cocco. I capelli saranno così nutriti e idratati con effetto di corposità e morbidezza.

Balsamo istantaneo SOS castagna – Senza risciacquo, capelli secchi-trattati 150 ml

Balsamo leave-in. Contiene bioliquefatto di Castagna bio toscana e cheratina vegetale. I capelli risulteranno districati, morbidi, idratati e dolcemente profumati.

www.biofficinatoscana.com