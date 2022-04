La nuova collezione seta firmata Intimissimi

- pubblicità -

Valori di lusso e bellezza autentica on the road, per esaltare le qualità incredibile di un filato prezioso: la seta. La fibra deluxe per eccellenza esce di casa, e fuori dagli schemi; per mostrarsi non solo nell’intimità ma anche al mondo, entrando a far parte integrante del guardaroba di stagione. In un perfetto continuum con ciò che la moda ha reso di tendenza, Intimissimi conia la versione moderna e accattivante dei suoi look en soie. C’è la canotta a spalla larga e con scollatura profonda nella nuance bon bon pink da portare sul denim, sotto il blazer, o sul pantalone abbinato, per un total look lingerie che è il vero must della PE 2022.

Tagli contemporanei contaminano la blusa girocollo con inedita mezza manica a kimono da scegliere in spiced pink o nelle tonalità new neutral e di tendenza. Perfetta con gli shorts in seta, per una combo fresca e frizzante. Back to Nineties con la sottoveste corta in seta e pizzo rose satin. Capo iconico del brand, si può portare sì indoor ma anche fuori; con o senza cintura che segna la vita, con ballerine o sneakers, seguendo la tendenza che rivede lo stile anni ’90 in chiave contemporary cool. Easy to wear la canotta con spalline sottili e il pantaloncino corto in seta e pizzo da scegliere in sette nuove tonalità sorbetto, per dare una sferzata di colore all’estate. Iconico il pigiama dal taglio maschile da abbinare alla corsetteria in seta e pizzo per look raffinati e super chic.

