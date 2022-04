Antolini Exclusive Collection presenta a nuova soft quartzite Atlantic White

- pubblicità -

Atlantic White è la nuova soft quartzite che entra a far parte della Antolini Exclusive Collection, il selezionato ed esclusivo portfolio Antolini che conta oltre 80 materiali esclusivi, provenienti dalle migliori cave del mondo, e che rappresenta il non plus ultra della proposta del brand veronese, nonché l’incessante dedizione dell’azienda nel celebrare il fascino, l’unicità e l’autenticità della pietra naturale.

Atlantic White è un quadro magnifico creato da Madre Natura dove il bianco e il nero si amalgamano in un equilibrato, soffuso e infinito movimento che sfuma in delicate nuance grigie.

Ed è proprio questa combinazione cromatica e dinamica l’apice estetico intercettato da Antolini che immagina Atlantic White quale elemento distintivo di ambienti domestici, in particolare le aree più intime della casa, come la zona notte o le sale da bagno, dove la scelta di utilizzare la pietra naturale aggiunge pregio incommensurabile al progetto d’arredo.

Gli ambienti dedicati alla rigenerazione psicofisica e al riposo sono gli scenari ideali per incastonare Atlantic White, che grazie al moto calmo delle sue venature trasmette all’occhio che osserva, e alla mente che elabora, una condizione di benessere generata dalla semplice connessione con la natura e dalla bellezza intrinseca della pietra.

Come ogni pietra naturale che Antolini ricerca, e seleziona in ogni parte di mondo, Atlantic White offre a progettisti, architetti e interior designer un prodotto vitale e unico che allontanandosi dalla serialità punta sull’unicità visibile e palpabile in ogni lastra.Ogni superficie orizzontale e verticale che accoglie Atlantic White manifesta una personalità e un carattere inimitabili, un’intensità cromatica unica, e note materiche che solo la pietra naturale sa sprigionare.

Atlantic White esalta gli spazi, lasciando emergere con i suoi inserti sfumati e neri su fondo bianco una mirabile delicatezza la cui gradazione risponde alla luce che riceve nelle diverse ore del giorno, come in un dialogo animato con la terra. La mobilità espressiva di Atlantic White è testimonianza della magia e della potenza di quanto Madre Natura è in grado di creare: pietra vibrante e viva. Una nuova pietra, un nuovo capitolo del sapiente racconto che Antolini non smette di raccontarci e che narra l’infinita bellezza delle pietre naturali.