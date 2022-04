Angel Schlesser presenta due nuove fragranze Les Eaux d’un Instant

- pubblicità -

Sono due le nuove referenze de Les Eaux d’un Instant, a completamento della collezione di fragranze fresche e unisex di Angel Schlesser. Alcuni tra i migliori maestri profumieri del mondo (uno per tutti il grande Alberto Morillas, ma anche la giovane Ane Ayo e l’emergente Alexis Grugeon oltre alla super esperta Nathalie Lorson) hanno identificato momenti d’assoluta intensità emotiva tipici dell’estate. Si passa da quando le prime luci del giorno s’infilano tra gli scuri per accarezzare un corpo addormentato a quando il sole entra nel mare. In mezzo c’è di tutto: l’attimo fuggente di puro divertimento vissuto con gli amici sotto il sole e la sensazione di libertà che avverti tuffandoti da un veliero nel mare. Per ognuno di questi istanti perfetti è stata creata un’acqua profumata tanto fresca e leggera quanto potente ed evocativa. Avvolti in una nuvola di felici memorie olfattive portano benessere e serenità.

Joyful Nashi Bloom

- Pubblicità -

La famiglia olfattiva di questa fragranza è fiorita-fruttata. Ane Ayo di Firmenich immagina una pioggia di petali di giacinto, gelsomino e fiori di pero sulla scogliera che al posto delle alghe ha aromatiche incrostazioni di musk, legno di cedro e ambra.

Mediterranean Cypress

Alexis Grugeon di Firmenich riesce a evocare con una perfetta partitura olfattiva tutte le sensazioni che emana questa famiglia olfattiva legnosa-speziata. Le note piccanti del cardamomo si mescolano alla luminosa potenza del bergamotto e alla forza tranquilla della lavanda. Poi ci sono i fiori (gelsomino, iris e geranio) illuminati dalla freschezza della menta. Infine, arrivano gli aromi del bosco (legno di cedro e di sandalo, cipresso, fava tonka) che rendono tutto persistente e misterioso.