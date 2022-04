La mandorla de L’Occitane si rinnova

- pubblicità -

Grazie a un programma dinamico volto a un costante miglioramento, i laboratori L’Occitane en Provence hanno scelto di riformulare questi prodotti iconici, dando vita a delle nuove versioni più clean ed etiche. La linea Mandorla è conforme alla certificazione Clean Charter e sottolinea l’impegno intrapreso da L’Occitane nella direzione della naturalità. Oggi, L’Occitane en Provence presenta il nuovissimo Olio Souplesse alla Mandorla dalla nuova formula ancora più green (97% d’ingredienti di origine naturale e senza siliconi) e con più benefici per la pelle. Non solo idratante, levigante e sublimante, ma da oggi anche antismagliature.

L’Olio Corpo Souplesse è stato specificatamente formulato con il 50% d’olio di Mandorla dolce di Provenza e un super trio d’ingredienti attivi (vitamine E & ß-Sitosterolo, squalene e omega-9), per preservare l’elasticità della pelle, prevenire la comparsa di nuove

smagliature e attenuare l’aspetto – colore e profondità – di quelle già esistenti. La sua azione idratante e nutriente agisce sulla morbidezza e la tonicità della pelle, per un risultato globale. Risultati visibili in meno di un mese di applicazione, per un corpo sublimato.

La linea alla Mandorla, oltre al Huile Souplesse Mandorla 100 ml si compone anche di:

Olio Doccia Mandorla 250ml, a contatto con l’acqua, si trasforma in un latte leggerissimo che deterge delicatamente il corpo. Arricchito con olio di mandorla dolce, rispetta il film idrolipidico della pelle per preservarne la morbidezza e lasciarla idratata durante tutto il giorno. L’Olio Doccia de L’Occitane è facile da risciacquare e lascia un leggero profumo di mandorle fresche.

Eco-Ricarica Olio Doccia Mandorla 500ml

Concentré de Lait Mandorla 200ml Una crema dalla texture corposa e vellutata che si fonde sulla pelle per un rapido assorbimento.

Eco-Ricarica Concentré de Lait Mandorla 200ml

Shampoo all’Olio di Mandorla 240ml, deterge delicatamente i capelli lasciandoli morbidi e più luminosi. I capelli sono leggeri, setosi e con un delicato, ma goloso, profumo di mandorle fresche.

Scrub Muesli Croccante Mandorla 150gr, ideale per esfoliare la pelle alla perfezione. Con il 95% d’ingredienti di origine naturale e il 99% d’ingredienti facilmente biodegradabili, questo scrub è conforme alla Clean Charter de L’OCCITANE. La sua azione esfoliante favorisce l’eliminazione delle cellule morte, riduce i peli incarniti e dona luminosità alla pelle.

