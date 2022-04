Mediterranea Cosmetics per Orticola 25° Anniversario

- pubblicità -

Home Fragrance e Candela Profumata in limited edition è l’omaggio di Mediterranea per festeggiare il traguardo dei 25 anni dell’appuntamento milanese Orticola (5-8 maggio), dedicato agli amanti del verde.

- Pubblicità -

Mediterranea ha immaginato una passeggiata in un giardino botanico in fioritura durante la primavera. Note agrumate e verdi come la scorza di cedro e limone verde, la foglia del pomodoro e del basilico, del sedano fresco, sono quelle che colpiscono immediatamente l’olfatto.

- Pubblicità -

Successivamente, al cambiare del paesaggio, si introducono gli alberi da frutta in fiore, costeggiati da cespugli di rose e di lillà bianchi e viola.

La maestosa magnolia, con i suoi fiori carnosi e dolci, trova un contrappunto aspro nel cassis e si stempera nel fiore di pesca. Il fondo, legnoso e muschiato, regala eleganza e persistenza. Accordi floreali e fruttati che regalano gioia e buonumore, per creare un’atmosfera allegra e accogliente, negli ambienti di casa o del lavoro.

www.mediterranea.it