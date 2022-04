Risveglia i sensi al Borgobrufa Spa Resort e scopri le bellezze dell’Umbria

- pubblicità -

L’Umbria è una terra ricca di meraviglie naturali e architettoniche, che regala intense emozioni e custodisce preziose testimonianze storiche e culturali. Una regione da scoprire nella sua essenza, che durante il risveglio della natura, a primavera, rivela tutta la sua bellezza. Proprio in questi pittoreschi territori, dopo il torpore e le fatiche dei lunghi mesi invernali, Borgobrufa Spa Resort accoglie gli ospiti per coccolarli con trattamenti rigeneranti, stupirli con proposte gourmet ricercate e sostenibili, ammaliarli con panorami mozzafiato, nel cuore verde dell’Umbria.

Borgobrufa Spa Resort è una raffinata struttura 5 stelle di charme in cui si respira la bellezza, un luogo capace di risvegliare i sensi così come la primavera risveglia la natura. Questo wellness resort adults only si prende cura dei visitatori grazie ai suoi 3000 mq di SPA, in cui si possono vivere romantiche esperienze di coppia e riscoprire il proprio benessere individuale. Dal mondo delle acque con piscina interna ed esterna riscaldate e piscina estiva, al mondo delle saune con bagno di vapore, sauna della natura e sauna panoramica, vitarium ed aemotio SPA, bagno salino e cristalli di neve Borgobrufa Spa Resort propone un approccio unico al benessere e spazi di ultima generazione con allestimenti tematici. Gli esclusivi trattamenti, poi, spaziano dai massaggi agli impacchi ispirati alla natura e alle tradizioni umbre. Il relax prosegue anche a tavola nel raffinato Ristorante Quattro Sensi e nel nuovo Ristorante Elementi Fine Dining, guidati dallo chef Andrea Impero. Lacucina valorizza i sapori autentici e le specialità umbre, utilizzando ingredienti di prima qualità sostenibili, provenienti prevalentemente da produttori locali selezionati. Nel ristorante gourmet, aperto esclusivamente di sera, spazio anche a due percorsi di degustazione e alla preziosa Enoteca che custodisce oltre 300 etichette di pregio.

La location era stata inizialmente concepita come borgo diffuso, mentre oggi, nell’anno del suo 20° compleanno, mostra un volto più elegante e contemporaneo e spazi dall’alto valore estetico e funzionale. La Luxury Love Suite con SPA privata ad uso esclusivo, sauna finlandese e piscina interna riscaldata con panche idromassaggio e la nuova Imperial Emotion Suite & SPA di 460 mq con angolo bar, piscina interna riscaldata con panca idromassaggio e videoproiettore, sauna finlandese, bagno turco, doccia sensoriale e letto relax rappresentano l’ultima frontiera del lusso in termini di ospitalità legata al benessere.

Borgobrufa Spa Resort sorge a Torgiano, in provincia di Perugia, dal quale sono facilmente raggiungibili numerosi borghi storici, che a primavera si animano di eventi. Il primo aspetta i turisti il 15 maggio, nella suggestiva cornice di Gubbio: come suggerisce il nome, la tradizionale Corsa dei Ceri è un omaggio ai tre Santi della città (Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio) trasportati correndo tra le strette vie medievali in simbolici e altissimi ceri. I visitatori resteranno incantati anche dal tipico Mercato delle Gaite a Bevagna, in provincia di Foligno, dal 15 al 26 giugno. Le protagoniste della festa medievale di rievocazione storica sono le 4 “gaite”, ovvero i quartieri San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro. Un altro imperdibile appuntamento che riempie di profumi e colori la primavera umbra sono le affascinanti Infiorate di Spello il 18 e 19 giugno. Le vie del paese si animano di vere e proprie opere d’arte composte esclusivamente da petali di fiori, create da sapienti infioratori con passione e dedizione, che rendono magica l’atmosfera del centro.

E dopo una rilassante giornata in terra umbra al Borgobrufa Spa Resort, è impossibile non visitare attrazioni naturali e architettoniche di rara bellezza: dalle città di Assisi e di Orvieto, alle Cascate delle Marmore e alla Fioritura di Castelluccio di Norcia. Qui la natura regala uno spettacolo unico con l’intera piana che dalla fine di maggio a luglio si tinge di blu, rosso, giallo, viola e infinite altre sfumature grazie al suo colorato e profumato manto di fiori.

L’incanto umbro è a portata di mano con Borgobrufa Spa Resort!