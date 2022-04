Auguri a tutte le mamme con Pandora

- pubblicità -

Quest’anno Pandora in occasione della festa della mamma celebra l’amore incondizionato. Dalle chiamate di prima mattina fino alle piccole avventure di tutti i giorni, ringraziamo tutte le mamme per esserci sempre con dei gioielli che simboleggiano un legame unico.

I nuovi gioielli dal design a cerchi intrecciati della collezione Moments di Pandora sono regali scintillanti che ricordano il legame con la propria famiglia. Inoltre, si uniscono alla collezione Timeless di Pandora, pietre a forma di cuore con tocchi di colore, creando gioielli classici ma allo stesso tempo moderni per rendere elegante la sorpresa nel giorno in cui celebriamo tutte le mamme.

“Abbiamo creato i cerchi intrecciati per rappresentare le relazioni senza fine che superano la dinamica tradizionale tra madre e figlio. Il nodo che si crea tra i cerchi rappresenta una relazione che non può essere spezzata”. Ci raccontano Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora. “Il simbolo del cuore della collezione Timeless è il modo migliore per esprimere l’amore che provi per la mamma. Vogliamo anche che le madri si sentano valorizzate e che abbraccino il concetto di self-love e self-gifting”.

