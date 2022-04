Seiko Prospex La nuova linea di diver Black Series Edizione Limitata

- pubblicità -

Seiko presenta una nuova linea di orologi subacquei della Black Series ispirati alle affascinanti immersioni notturne ormai popolari in tutto il mondo e al misterioso mondo oceanico. Quattro inedite referenze si caratterizzano per le tonalità decisamente scure e alcuni tocchi di arancione a contrasto, un rimando alle tenebre del mondo sottomarino e dell’oceano, e alle luci che lo illuminano.

La serie si compone di quattro moderne reinterpretazioni dei segnatempo storici del brand, del 1965, del 1968 e del 1970. Realizzati in un’edizione limitata di 5.500 esemplari ciascuno, i modelli sono impermeabili fino a 200 mt. Con lunetta girevole unidirezionale, presentano la corona e il fondello a vite. La cassa in acciaio inossidabile del diametro di 44 mm, meticolosamente lucidata e famosa in tutto il mondo per la sua estensione asimmetrica a protezione della corona a ore 4, accoglie un quadrante con un motivo che ricorda la texture della sabbia sul fondale. Accanto agli indici e le sfere con Lumibrite, la lancetta dei secondi arancione indica ai subacquei l’ora precisa aggiungendo un accento sottile e delicato.

