I cosmetici solidi di Biofficina Toscana

Biofficina Toscana ha nel suo DNA la creazione di prodotti per una bellezza “sostenibile”, una mission che porta avanti dalla sua fondazione – 12 anni fa – proponendo una bellezza eco bio che punta alla tutela del suo territorio. Sostiene, infatti, le Aziende Agricole locali che lavorano la terra in maniera virtuosa, limitando gli sprechi e l’impatto ambientale, rinunciando ad imballi inutili e scegliendo pack in materiale ecologico e certificato. I cosmetici solidi sono una delle proposte che più incarnano questi valori. Sono formulati senza processo di saponificazione, come veri e propri detergenti liquidi, senza acqua e plastic free.

Biofficina Toscana aggiunge alla sua collezione multi-tasking corpo e capelli i delicati solidi viso: Malva, Mirtillo, Mela & Menta e Pomodoro, ingredienti star dei 4 solidi viso, ciascuno con un’azione specifica.

Solido Viso Malva – azione addolcente (pelli delicate soggette a rossori). Contiene mucillaggini di malva bio toscana con proprietà idratanti-rinfrescanti dell’Azienda Agricola Il Ramerino, Pitigliano (GR). Un prodotto dalle delicate e dolci note floreali.

Solido Viso Mirtillo – azione restitutiva (pelli secche). Contiene estratto di mirtillo bio da raccolta spontanea sull’Apennino Tosco-Emiliano. Svolge un’azione restitutiva-protettiva antiossidante e anti-radicalica oltre a possedere deliziose note fruttate ai frutti di bosco.

Solido Viso Mela & Menta – azione purificante (pelli impure o miste). Contiene estratto di mela bio con proprietà purificante astringente e sebo-regolatrice oltre all’estratto di Menta bio con proprietà rinfrescante, lenitiva-decongestionante, dermopurificante e seboregolatrice dell’Azienda Agricola Il Gobbo (Lucca). Infine, sono da apprezzare le fresche note di mela e menta.

Solido Viso Ppmodoro – azione antipollution. Contiene estratto bio di pomodoro toscano dalle proprietà antiossidanti, restitutive, idratanti e protettive dell’Azienda Agricola La dispensa di Campagna (Castagneto Carducci) e microgranuli per una leggera azione esfoliante. Infine, svela note dal profumo fiorito-fruttato.

www.biofficinatoscana.com