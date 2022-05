Moncler svela la prima campagna Moncler Parfums

- pubblicità -

La prima campagna Moncler Parfums ritrae un’esperienza sensoriale straordinaria in ottica cinematografica, invitando a esplorare il punto più meridionale del continente sudamericano, alle porte dell’Antartide, alla scoperta delle fragranze Moncler Pour Femme e Moncler Pour Homme. Diretto da Terence Neale e interpretato dall’attore americano Karl Glusman insieme alla modella cinese Mao Xiaoxing, il cortometraggio segue un gruppo di esploratori impegnati in un’escursione epica alla ricerca dei flaconi-borraccia di Moncler, accompagnati da una guida alata che li conduce verso un portale misterioso.

Gli esploratori avanzano a piedi affrontando gli elementi della natura attraversando montagne innevate e giungendo fino a una grotta scintillante di ghiaccio e stalattiti. Quando il ghiaccio si scioglie, il flacone appare in primo piano con la distintiva finitura argento scanalata, ricreata anche sul tappo per evocare il legame originario di Moncler con la montagna e la trapuntatura iconica dei suoi piumini. Mentre la borraccia specchiata brilla alla luce del sole, Mao Xiaoxing si gira per scrutare la grandiosità del paesaggio scavato in una valle di flaconi.

L’obietto spazia dalla ricchezza dello scenario naturale alla forma amplificata del flacone, fino ad allargarsi su una distesa di gioielli specchiati che si estende in lontananza.

Moncler Pour Femme è una fragranza floral woody musky creata da Nisrine Grillié e Quentin Bisch. Esaltata da due accordi inediti realizzati in esclusiva per Moncler, la composizione si apre con la sensazione luminosa e frizzante dell’accordo Powdery Snow, evocando la bellezza evanescente della neve appena caduta. Sublimata dalla solarità del Bergamotto Italiano, la fragranza evolve in un bouquet di fiori bianchi – Gelsomino Sambac unito alla dolcezza dell’Eliotropo – per poi arrendersi al calore avvolgente dell’accordo Mountain Woods. Creata appositamente per Moncler, questa nota di fondo avvolge chi la indossa, e unisce la seduzione delle essenze di ambra, legno di cedro e legno di sandalo. Il suo sottofondo inebriante e lussuoso incontra la vanillina naturale in un profumo affascinante e femminile che persiste anche oltre l’ora del tramonto.

Moncler Pour Homme è una fragranza woody aromatic creata dai profumieri Antoine Maisondieu e Christophe Raynaud. Ispirata alla bellezza vibrante e incontaminata delle foreste ad alta quota, la sua energia pervasiva contiene una saturazione inedita di note legnose. La fragranza si apre con l’accordo esclusivo Alpine Green, abbinato alla freschezza decisa della Salvia Sclarea in una miscela esaltante che evoca le fronde verdeggianti dei pini di montagna. L’accordo Mountain Woods, permeato dalla calda consistenza del Legno di Cedro, diventa protagonista di una formulazione audace e sofisticata in cui la scia avvolgente delle sfumature della terra è sapientemente enfatizzata dal magnetismo fumé del Vetiver.

All’avanguardia della profumeria moderna, Moncler Pour Femme e Moncler Pour Homme coniugano il piacere degli ingredienti naturali con tecnologie olfattive avanzate e un approccio radicale al design industriale. Audace, elegante e sorprendente, ogni fragranza offre un’esperienza sensoriale appassionante che invita a immergersi totalmente nell’universo Moncler.

