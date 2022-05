Marc Mességué firma la sua prima linea cosmetica

- pubblicità -

Marc Mességué, figlio del grande pioniere della fitoterapia, Maurice, presenta la sua linea skin care. Un progetto ambizioso che rappresenta appieno la sua vita spesa in studi di erboristeria e medicina naturale.

La linea si compone di 6 prodotti curati nei minimi dettagli, impreziositi dal fascino di un’antica tradizione, in linea con la filosofia olistica di Marc Mességué che attinge a un sapere che proviene dai monaci speziali, quelli che coltivavano le piante medicinali negli hortus sanitatis dei monasteri. La sua filosofia risponde ad una tradizione di pensiero da sempre in simbiosi con la natura. Non a caso, tutta la linea skin care è realizzata nel rispetto più completo di principi vegani e vegetariani.

In questa creazione c’è anche la mente creativa ed emotiva di Patrizia Mességué, moglie di Marc e collaboratrice fedele nel suo percorso professionale. È stato proprio l’entusiasmo di Patrizia a far accendere la miccia dell’idea che si è poi realizzata in un progetto concreto: dalla ricerca di fornitori delle materie prime alla realizzazione delle formule in laboratorio. Patrizia ha seguito ogni fase di questo processo fino a dar luce al prodotto finale che ora è finalmente disponibile sull’e-commerce e nella boutique presso il Park Hotel Ai Cappuccini.

La linea skin care Marc Mességué comprende:

Fango Drenante Rinfrescante – Purifica in profondità la pelle con un’intensa azione detossinante oltre che drenante. La sua formula equilibrata lo rende altamente massaggiabile e risciacquabile. È in grado di stimolare la circolazione sanguigna e linfatica grazie all’apporto di ingredienti biologici quali Ginepro, Amamelide, Camomilla e di attivi naturali ricavati da Equiseto, Mentolo, Edera e Argilla Verde.

Girasole, Karité, Oliva e Calendula si aggiungono al pregiato mix di oli biologici che rendono la texture ricca e sensoriale. La piacevolezza del prodotto favorisce il massaggio sulla pelle.

Latte idratante antiossidante – svolge al meglio la sua funzione grazie alla Malva, all’olio di Oliva e di Aloe. Questi ingredienti biologici ripristinano il livello ottimale di idratazione, rendendo la pelle morbida e compatta. La presenza di antiossidanti e di Vitamina E svolge un’azione anti-aging calmante e sebo-restitutiva. Il latte, ideale per un utilizzo quotidiano, ha una texture delicata, facile da stendere, che rinfresca e tonifica la pelle senza ungerla.

Sinergia Antinfiammatoria – è formulata per alleviare il dolore e l’affaticamento muscolare. La sua importante azione calmante e lenitiva è dovuta ad una miscela di sostanze ottenuta da Artiglio del Diavolo, Arnica, Iperico ed olio essenziale biologico di Lavanda.

Il segreto di ogni referenza della gamma è nella scelta degli ingredienti. Per ogni prodotto, Marc ha saputo trovare l’erba officinale più adatta, il principio attivo più efficace, l’essenza naturale più armoniosa.

www.marcmessegue.com