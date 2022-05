Herbae Sauge Sclarée, la nuova fragranza de L’Occitane

- pubblicità -

Dopo il successo di Herbae Eau de Parfum e Herbae L’Eau de L’Occitane, nasce ora l’ultima creazione della linea: Herbae Sauge Sclarée. Una composizione unica e originale che svela il profumo della salvia scalrea, pianta aromatica tipica della Provenza. Questa pianta, dalle foglie

morbide e vellutate circondate da petali viola, nasconde un profumo avvolgente dalle note floreali, verdi e aromatiche. Questa fragranza lascia una scia profumata, avvolgente e sorprendente, adatta alle donne più audaci: “Abbiamo creato un profumo unico: ideato per donne dalla forte personalità e ispirato a un boquet di salvia lasciato a seccare al sole. Una fragranza dalle originali note affumicate, che ricordano l’incenso e la sua misticità. Abbiamo lavorato per dar vita a un profumo audace, sensuale e misterioso per una donna che non teme di essere se stessa”.

I mastri profumieri: Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu & Louise Turner, della Maison Givaudan. Oltre all’Eau de Toilette Herbae Sauge disponibile da 50ml, la linea si completa con Gel Doccia 250ml, Latte Corpo 250ml, Crema Mani 30ml e Sapone Profumato (esclusiva web) 100g.

