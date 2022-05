VEJA presenta la nuova collezione di sneakers SS 2022

- pubblicità -

VEJA presenta la collaborazione con Mansur Gavriel, il marchio cult di New York, ridefinendo il lusso attraverso il suo approccio distintivo al colore e al design. Fondato nel 2012, il brand unisce l’amore per l’arte con artigianato di alta gamma. La sua estetica senza tempo è riconoscibile, l’artigianato e i materiali d’eccellenza sono essenziali.

Mansur Gavriel è noto per il suo stile minimalista e borse funzionali disponibili in diversi colori. VEJA e Mansur Gavriel hanno ideato un modello

Campo monocromatico in 4 tonalità, ispirato all’arcobaleno. La suola vulcanizzata è di origine biologica e riciclata fino al 65%. Contiene elementi di scarto derivati dalla lavorazione del riso, gomma amazzonica e gomma riciclata. La tomaia è realizzata in pelle ChromeFree, il che significa che nel processo di concia non sono coinvolti cromo, metalli pesanti o acidi pericolosi. Il pannello posteriore e la V sono stati realizzati

impiegando pelle classica, rispettando le norme REACH. Made in Brasil.

www.veja-store.com