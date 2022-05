Elancyl, con l’innovativo metodo stop alla cellulite

- pubblicità -

Con la bella stagione il corpo torna in primo piano, ci si guarda allo specchio con occhio critico, e sarebbe fantastico avere a disposizione una bacchetta magica per eliminare in un unico gesto tutte le imperfezioni e l’odiata pelle a buccia d’arancia. Per fortuna, in mancanza di prodigi, è possibile affidarsi alla scienza e a chi da più di 50 anni studia i trattamenti utili contro gli inestetismi cutanei della cellulite con Elancyl.

Il brand, pioniere nella ricerca dal 1971 – è stato il primo a utilizzare, già nel 1978, la caffeina per contribuire a contrastare gli accumuli cutanei adiposi – non solo ha creato una gamma di prodotti contro gli inestetismi cutanei della cellulite con effetto snellente e anti-age, ma ha anche elaborato un metodo esclusivo che combina ripetizione, costanza e massaggio per integrare i benefici di attivi vegetali all’avanguardia a un autentico rituale di cura della silhouette.

Un esclusivo protocollo di massaggio contro gli inestetismi della cellulite a effetto drenante. Il massaggio è un momento prezioso per prendersi cura di sé, stimola gli ormoni del benessere, favorisce il rilassamento e diminuisce lo stress. La sua azione, insieme all’utilizzo di prodotti specifici Elancyl, offre un vero e proprio rituale di bellezza.

Naturalmente, è importante scegliere i prodotti o la combinazione di prodotti più adatta alle proprie esigenze: la gamma Elancyl comprende formule contro gli inestetismi cutanei della cellulite, formule snellenti e tonificanti contro adiposità e rilassamento cutaneo e formule anti-age contro i segni del tempo.

La routine ideale studiata da Elancyl

Preparare la pelle con un Gel Esfoliante Energizzante da utilizzare sotto la doccia;

da utilizzare sotto la doccia; Massaggiare la pelle con Slim Massage sotto la doccia sviluppato ispirandosi alla tecnica professionale del massaggio dei tessuti profondi ( Strumento + Gel concentrato );

sotto la doccia sviluppato ispirandosi alla tecnica professionale del massaggio dei tessuti profondi ( ); Trattare la pelle con My Coach , il Gel-Crema contro gli inestetismi cutanei della cellulite ad effetto snellente, che potenzia gli effetti dell’attività fisica sulla pelle;

, il Gel-Crema contro gli inestetismi cutanei della cellulite ad effetto snellente, che potenzia gli effetti dell’attività fisica sulla pelle; Trattare la pelle anche durante la notte con Slim Design Notte , cosmetico contro gli inestetismi della cellulite ad effetto snellente da applicare la sera;

, cosmetico contro gli inestetismi della cellulite ad effetto snellente da applicare la sera; Trattare le zone più critiche con Slim Design Pancia/Zone Ribelli , un gel ad effetto snellente ed effetto tensore immediato;

Rassodare con la Crema Rassodante , una crema corpo a doppia azione che combina l’effetto tensore alla stimolazione della naturale produzione di collagene.

I risultati del metodo Elancyl e della routine di benessere non solo si vedono sulla propria pelle, ma anche si sentono a livello profondo: ci troviamo più felici e più sicure, più consapevoli di ciò che ci fa star bene, nel fisico e nello spirito. Una sfida contro gli inestetismi della cellulite, un approccio nell’affrontare la primavera orgogliose del proprio corpo, sempre bellissimo nelle sue perfezioni e anche nelle piccole imperfezioni che testimoniano l’unicità di ognuna.

