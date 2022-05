La nuova collezione P/E 2022 di Liu Jo

- pubblicità -

Liu Jo, per la stagione Spring/Summer 2022, evolve il manifesto Viviamo! A rappresentanza di questo spirito, il colore blu diventa il background della campagna, enfatizzando un sentimento di ottimismo e positività, che ben si lega ai valori del brand. Un concept unico, tradotto da un manifesto che completa la destinazione creativa della campagna e che traspone i key visuals in un’inedita celebrazione della vita.

I volti di Viviamo! vengono immortalati nel pieno della loro spensieratezza e del loro fascino. Immagini e video sono concepiti come una narrazione che ruota intorno alla giocosità e al piacere di vivere ogni momento come irripetibile. Grazia ed eleganza di gesti coreografati vengono ritratti da immagini che sottolineano il dinamismo come simbolo di vitalità e spensieratezza; le silhouette interagiscono in spazi aperti, dove il paesaggio non è mai prevaricante sulla storia, ma diventa anzi tela su cui cristallizzare singoli attimi.

Il risultato è una campagna in cui la bellezza del dualismo femminile fatto di emozionalità e forza, leggerezza e profondità si presentano come elementi opposti, ma intimamente indissolubili. Immagini e video dalla magnetica carica espressiva lasciano ampio spazio al prodotto, valorizzando key products come gli accessori ed in particolare il capo emblema del brand: il denim. Un capo ‘cult’, campione di versatilità e comfort, che sa rinnovarsi senza mai stancare, ma soprattutto capace di interpretare la personalità di chi lo indossa come nessun altro.

Dal modello più aderente e sensuale, che evidenzia la naturale silhouette femminile, al contemporaneo denim flare con orlo a taglio vivo, fino all’accattivante denim in una vivace nuance fluo: un racconto per immagini, dedicato ad un prodotto speciale frutto di un equilibrio eccezionale tra ricerca stilistica e innovazione tecnica, in cui la donna è sempre al centro. Per la prima volta, inoltre, ad affascinanti scatti in cui il denim femminile è il personaggio principale, si affiancano contenuti in cui anche il denim maschile diventa attore protagonista per un racconto totalizzante di sensualità leggera, desiderosa di poter vivere quei momenti di gioia spensierata, che sono da sempre alla base di quella sensibilità creativa propria del brand. Il denim Liu Jo viene così presentato nella maniera più naturale e rappresentativa del suo essere: un prodotto per tutti, adatto a vestire qualsiasi tipologia di shape come una seconda pelle all’interno della quale sentirsi se stessi.

Ancora una volta la campagna si inserisce nel solco del digital storytelling, sostanziando un racconto di marca “always on” che, capitolo dopo capitolo, conferma la sua vocazione contemporanea e la capacità di Liu Jo di raccontare storie e concept in maniera integrata coinvolgendo tutti i principali touchpoints di comunicazione.

