Il make-up ispirato alla serie Bridgerton x Pat McGrath Labs

- pubblicità -

Per festeggiare il successo della serie Bridgerton e la reciproca ammirazione tra Pat McGrath e Shonda Rhimes, Pat ha creato una moderna collezione di cosmetici d’ispirazione regale che esalta qualsiasi tonalità di incarnato.

- Pubblicità -

“Con questa collaborazione Pat McGrath ha portato la lussuosa modernità di Bridgerton al di là dello schermo. È un’icona e una potenza mondiale nel settore della bellezza e della moda e condivide una passione creativa per progetti che evocano emozione, il che la rende una partner ideale man mano che l’universo di Bridgerton si espande. La dedizione di Pat all’accessibilità per tutte le tonalità di pelle, oltre ai prodotti di altissimo livello, è senza paragoni e rende questa collezione un ‘must-have’ sia per il pubblico di Bridgerton che per le consumatrici di Pat McGrath Labs.” – Sandie Bailey, Chief Design & Digital Media Officer

Shondaland.

“Come molte altre persone, mi sono innamorata a prima vista di Bridgerton. Ho creato una collezione di cosmetici in edizione limitata ispirata al romanticismo e alle passioni travolgenti a cui abbiamo assistito nella Stagione 1. Da sempre sono ossessionata dalla bellezza dell’Età della Reggenza ed ero emozionata di interpretare quest’epoca rendendole omaggio in chiave moderna. Cosmetici racchiusi in un sofisticato packaging da collezione.” – Pat McGrath.

- Pubblicità -

Pat McGrath è la make-up artist più influente e ricercata del mondo. Esperta di ogni aspetto della bellezza, dai look Subliminal per tutti i giorni al sontuoso glamour di Sublime e alla teatralità avanguardistica di Subversive, la visione creativa di McGrath le ha permesso di compiere un vero tour de force che tocca qualsiasi settore, dal grande schermo al palcoscenico e al digitale. Il suo impatto sul settore della bellezza e della moda non ha precedenti. McGrath ha ideato look per numerosissime sfilate di moda, rivoluzionarie campagne pubblicitarie e pagine editoriali. Nel 2015 ha lanciato l’omonimo brand.

sephora.it