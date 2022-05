I LOVE ME, la linea per il corpo by Gerard’s

- pubblicità -

Gerard’s, lo storico marchio che fa sentire bene le donne nella propria pelle, presenta I Love Me, una collezione in edizione limitata dedicata alla cura del corpo. I Love Me è innanzitutto un invito a esibire con orgoglio le proprie differenze, perché vogliono dire unicità. È un’iniziativa nata in collaborazione con Martina Semenzato, scrittrice e fondatrice del progetto I Love Me che si pone di aiutare le donne a realizzare i propri sogni e a combattere quei condizionamenti culturali che impongono criteri estetici irraggiungibili. Gerard’s ci aggiunge del suo: grazie alla conoscenza delle sensibilità e vulnerabilità delle donne ottenuta anche attraverso i suoi Istituti, ha messo a punto prodotti per attenuare gli inestetismi cutanei.

Inoltre, il suo pack esibisce uno stile pop, texture rosa e sentori che combinano note agrumate e gourmand. Dulcis in fundo: le formule contengono Happybelle, lo speciale complesso di fito-endorfine estratte dalle bacche di Agnocasto, che stimolano il buonumore e svolgono al contempo un’azione rigenerante.

I LOVE ME è composta da 5 prodotti:

I LOVE REDUCING 200 ml, una Crema corpo adipe no please. Agisce contro la cellulite diffusa e le adiposità localizzate.

200 ml, una Crema corpo adipe no please. Agisce contro la cellulite diffusa e le adiposità localizzate. I LOVE MODELING 200 ml, Gel corpo ritenzione no please, perfetto contro la cellulite associata alla ritenzione idrica.

200 ml, Gel corpo ritenzione no please, perfetto contro la cellulite associata alla ritenzione idrica. I LOVE RESHAPING 250 ml, un bendaggio corpo a tutto tondo. Contrasta la cellulite, ritenzione idrica e adipe.

250 ml, un bendaggio corpo a tutto tondo. Contrasta la cellulite, ritenzione idrica e adipe. I LOVE CONTOURING 200 ml, si tratta di un fango corpo da applicare a tutto tondo. L’alternativa al bendaggio che interviene su cellulite, ritenzione idrica e adipe.

200 ml, si tratta di un fango corpo da applicare a tutto tondo. L’alternativa al bendaggio che interviene su cellulite, ritenzione idrica e adipe. I LOVE SNELLING 200 ml, la Crema corpo cellulite no please. Ideale per combattere la cellulite più ostinata associata a ristagno di liquidi e adipe diffuso.

I LOVE ME è un “trattamento” che si può provare anche in Istituto. Messo a punto dai Laboratori Gerard’s, questo programma interviene per contrastare gli inestetismi di cellulite, adipe e atonia, con un pool di attivi mirati. Al contempo, agisce sull’umore e sull’autostima grazie all’innovativo attivo neuro-cosmetico Wonderage. Il successo del Metodo Gerard’s risiede, infatti, anche nell’approccio Body & Mind.

www.gerards.com