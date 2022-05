Miamo presenta il siero SUN DROPS

- pubblicità -

L’expertise di Miamo nello studio dei sieri scandisce anno dopo anno la sua storia: al decimo anniversario del brand corrispondono infatti 10 anni di studi e 9 sieri attualmente in gamma, in procinto di essere ampliata con due nuove referenze.

Frutto di lunghi e accurati studi sul campo, il laboratorio Miamo presenta i nuovi SUN DROPS: non una classica linea solare ma due sieri funzionali specifici ricchi di attivi e con SPF50+, che garantiscono protezione dai raggi UVA e UVB, IR, luce blu contrastando le principali cause di aging precoce e macchie cutanee.

A renderli innovativi c’è la texture leggera del siero e l’applicazione “in gocce”: SUN DROPS lancia così il nuovo gesto cosmetico anti-età e anti-macchia sotto il sole, impalpabile e dalla massima protezione, ideale 365 giorni l’anno.

“Le nostre texture innovative sono pensate per proteggere la pelle in modo sicuro ma senza appesantirla.” – dichiara la Dott.ssa Camilla D’Antonio, Direttrice Scientifica e Co-fondatrice di Miamo e Nutraiuvens.

Sono due le aree d’azione dei nuovi sieri SUN DROPS:

FOTO INVECCHIAMENTO con Aging Defense Sunscreen Drops

Si tratta di un siero attivo sui segni dell’invecchiamento con protezione molto alta SPF50+. La sua texture bianca è a rapido assorbimento e illumina l’incarnato.

Formulato con:

• Brevetto a base di Etil-Ferulato, Estratto di Rosmarino, UMP e Vitamina E 1% – Protegge e ripara la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV.

• Acetyl Hexapeptide-1 1% – Fotoprotettore naturale e modulatore dei processi d’infiammazione. Riequilibra i livelli di melanina cutanea necessari alla naturale difesa della pelle. Limita i danni al DNA causati dall’esposizione ai raggi UV e il fotoinvecchiamento grazie alla sua capacità antiossidante e simil-antinfiammatoria.

• Bisabololo – Modo d’uso: applicare al mattino, in caso di esposizione solare, come ultimo step della routine (sopra alla crema). Riapplicare con frequenza, soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati.

Ideale in combinazione con tutti i sieri antietà Miamo.

MACCHIE con Pigment Defense Tinted Sunscreen Drops

Si tratta di un siero attivo sulle macchie con protezione molto alta SPF 50+. Il suo pigmento di una tonalità di colore adatta a tutti i fototipi, riduce la visibilità delle macchie scure ed offre l’equilibrio ideale tra luminosità e colore intenso, con un’eccellente coprenza e una sensazione soft sulla pelle. Dona un finish leggero e naturalmente opacizzante.

Formulato con:

• Brevetto a base di Estratto di Olea Europaea, Zinco PCA e Vitamina C 1% – Agisce sulle macchie senili, previene la formazione di nuove macchie e riduce la dimensione di quelle già formate. Illumina il viso riducendo i livelli di melanina e lipofuscina (pigmento dell’invecchiamento).

• Molecola sintetica brevettata 0,5% – Schiarisce le macchie grazie all’inibizione del processo di melanogenesi e della tirosinasi. Protegge dal danno fotoindotto. Agisce anche su melasma e lentiggini attiniche.

• Bisabololo

• Acido 18Beta Glicirretico

Modo d’uso: applicare al mattino, in caso di esposizione solare, come ultimo step della routine (sopra alla crema). Riapplicare con frequenza, soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati.

Ideale in combinazione con PIGMENT CONTROL ADVANCED SERUM, siero Miamo già presente in gamma, per un protocollo antimacchia.

Il packaging in vetro sostenibile e gli astucci in carta FSC e biobased testimoniano ancora una volta l’impegno di Miamo nella direzione della sostenibilità ambientale.

