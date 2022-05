Thé des Vignes, l’Acqua Profumata di Caudalie

- pubblicità -

Mathilde Thomas, anima di Caudalie, voleva una fragranza sensuale e divina come il crepuscolo. Un profumo che evocasse la morbidezza carnale della buccia dell’uva quando si fa vellutata, attraente come il viola quando si fonde con il rosa, soave come il miele perlato delle api sul peduncolo dell’uva. Qualcosa che avesse anche un tocco di innocenza…

Jacques Cavalier, grande maestro profumiere, ha quindi scelto il muschio come tema centrale. Una nuvola talcata, del liquore allo zenzero, un infuso di fiori d’arancio e gelsomino, una carezza prolungata dal collo alla caviglia.

Delle cinque fragranze della collezione, l’Eau Fraîche Thé Des Vignes è senza dubbio la più languida e segreta. È il profumo della sera, il profumo delle nozze, quello da indossare per colui che vogliamo sedurre e tenere accanto, pelle a pelle…

La formula è sempre più naturale, a base di alcol di grano, senza PEG né siliconi, ed è adatta a tutti i tipi di pelle.

È la più sensuale delle Eau Fraîche. “L’istante sensuale del crepuscolo, quando i raggi del sole immergono i vigneti in un infuso morbido e muschiato.” — commenta Mathilde Thomas.

Un mix delicato di note floreali e ammalianti: in testa, le note fresche e speziate dello zenzero si armonizzano con la dolcezza floreale del neroli e la delicatezza del muschio.

www.caudalie.com