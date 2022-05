Le pietre naturali Antolini per la cucina

- pubblicità -

Fulcro indiscusso della casa, la cucina rappresenta il cuore pulsante di ogni ambiente domestico. Lo spazio che scandisce i ritmi quotidiani di chi la abita. Grande, piccola, minimalista, razionale, aperta al living o separata quale luogo tecnico, la cucina dichiara il proprio carattere esclusivo quando le sue superfici sono rivestite di materiali eterni e unici: le pietre naturali.

Marmi, quarzi e quarziti che ogni anno arricchiscono la Exclusive Collection, il selezionato, nutrito ed esclusivo portfolio Antolini, rappresentano il quid estetico per una cucina originale, esclusiva e funzionale, grazie alla presenza eccezionale di materiali esotici che arrivano dalle zone più remote e incontaminate del mondo.

Lastre di pietra naturale Antolini

Le lastre di pietra naturale Antolini hanno infatti il potere di trasformare lo spazio destinato alla preparazione e al consumo dei cibi in uno scenario d’arredo esclusivo e funzionale, grazie soprattutto alle tecnologie sviluppate dal brand veronese nel corso degli anni e create per proteggere la pietra naturale.

Nasce quest’anno, e sarà presentata ufficialmente al Fuorisalone, AZEROCAREPLUSl’innovazione Antolini studiata e sviluppata per proteggere l’estetica e amplificare le prestazioni dei piani in marmo in finitura opaca, in quegli ambienti domestici che sono appunto più a rischio di aggressioni da parte di agenti esterni.

AZEROCAREPLUS rappresenta una (R)evolution: evoluzione, integrazione e sviluppo del già rivoluzionario processo Azerocare lanciato da Antolini sul mercato nel 2016.

MAISTRI Giza Elegant Brown Disegnato da archidreamdesign, Andrea Da Dalt Realizzato da Perinot marmi.