La linea MIMMO di 2.8 design for dogs

Materiali pregiati e di recupero per realizzare giochi ispirati alle forme della natura dedicati ai nostri amici a quattro zampe. “Qui nulla cade per terra!” Con questa frase gli artigiani intendono dire che nulla deve andare sprecato, nemmeno i ritagli di stoffa che avanzano durante le lavorazioni. Ispirandosi a questa scuola di pensiero 2.8 design for dogs – azienda Made in Italy che realizza eleganti accessori per gli amici a quattro zampe propone l’inedita collezione MIMMO, una serie di giochi per cane realizzati con gli avanzi dei prestigiosi tessuti con cui il brand realizza i propri prodotti.

Una soluzione per reinterpretare gli scarti di produzione e dare loro nuova vita nel rispetto del loro altissimo valore e del sapiente lavoro di chi li ha realizzati. I giochi prendono ispirazione dalla natura, hanno uno squeak sonoro cucito all’interno e sono disponibili in tre forme di foglia: Acero, Fico e Magnolia rispettivamente realizzati in lana Casentino arancione, lana bouclé pistacchio e lana riciclata grigia. Grazie a MIMMO i nostri adorati amici a quattro zampe potranno divertirsi con dei bellissimi giochi dall’anima “green” perfettamente coordinabili a tutto il mondo degli articoli di 2.8 design for dogs.

www.duepuntootto.com