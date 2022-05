- pubblicità -

L’estate si avvicina e la scelta degli accessori per rendere il nostro look da vacanza ancora più chic e iconico è fondamentale. U.S. POLO ASSN. propone collezioni da uno stile e un’eleganza senza tempo per accompagnare la nostra calda estate con colore, stile ed essenzialità. L’attenta ricerca dei materiali e la cura per le rifiniture e i dettagli sono elementi che fanno parte del DNA di U.S. POLO ASSN. e che ancora oggi danno carattere e innovazione alla collezione borse e calzature.

Colori naturali e audaci convivono in una collezione bags dalle forme ampie, comode e pratiche da indossare durante giornate e serate estive. I materiali, come il canvas e la tela, sono freschi e resistenti ideali per ogni occasione di viaggio. A partire dall’intramontabile linea in Margaritaville che, grazie alle sue forme squadrate si sposa con uno stile sobrio e raffinato. Disponibile nei toni del blu, nero e sabbia. Great Meadow ci seguirà passo dopo nelle nostre escursioni al mare, in montagna e in città. Le forme morbie e il logo stampato renderanno ogni look inconfondibile. Grande capienza e design unico per El Dorato che ci catapulterà direttamente in un paradiso tropicale. Questa borsa è l’ideale per le vacanze estive al mare, realizzata in canvas e pratici manici in ecopelle, si contraddistingue per i colori forti e vivaci.

Per lui invece Lubbock, una collezione sportiva e dinamica realizzata in tela e dotata di grandi tasche e fibbie in metallo perfetta per chi ama trascorrere vacanze movimentate e in continuo viaggio. Il mondo beachwear delle calzature è stato arricchito invece di nuovi modelli di sandali e ciabatte per l'uomo e la donna, come i modelli Vaia e Gavy, disponibili in tanti colori e fantasie vivaci. Le calzature sono leggere e pratiche ma allo stesso tempo raffinate grazie all'immagine del doppio cavallo, icona del brand.Per l'uomo è stata introdotta la linea di ciabatte in vera pelle, Mylo, con due tomaie differenti, infradito e intreccio, mentre per la donna spicca la linea Ivy con il tessuto monogram stampato nella tomaia delle ciabatte a cui viene aggiunto l'accessorio dorato del logo che rende la slipper molto chic. La nuova collezione U.S. POLO ASSN. fa già sognare un'estate dal look vincente.