Formati extra large per Les Beiges de Chanel

- pubblicità -

Nel 2022, la linea LES BEIGES de CHANEL, si prepara a un’estate OVERSIZE. Un make up fuori misura per un colorito radioso e naturale. Prodotti in formato EXTRA-LARGE da utilizzare in mille modi; consistenze ultra-sensoriali per il viso, il corpo e i capelli.

- Pubblicità -

Come un’ampia carezza, la MAXI POUDRE BELLE MINE ENSOLEILLÉE avvolge e riscalda il colorito, rivelando tutta la luminosità di una giornata estiva trascorsa in riva al mare. Perfetta da utilizzare sul viso, ma anche sulle spalle, sul décolleté, sulle braccia e sulle gambe… Una creazione esclusiva che racchiude nell’iconico formato quadrato arrotondato della linea LES BEIGES una formula in polvere madreperlata leggermente cremosa, declinata in tre tinte perfette per l’estate. Inoltre, il nuovo MAXI PINCEAU KABUKI, creato per accompagnare l’esperienza, offre un’applicazione impeccabile su viso e corpo.

E ancora, l’HUILE ILLUMINATRICE avvolge il corpo di delicati riflessi caldi e dorati. Un olio secco in un formato d’eccezione (250 ml) da utilizzare a profusione sul viso e sui capelli, ma anche per sublimare delicatamente le spalle, le gambe, il décolleté… Si applica generosamente, in base ai propri desideri. La pelle si illumina di una radiosità delicata.

- Pubblicità -

Infine, per riscaldare il colorito con un tocco di luce Soleil Tan Medium Bronze, la nuova tinta dell’irrinunciabile CRÈME BELLE MINE ENSOLEILLÉE. Per un risultato abbronzato delicato e setoso.

www.chanel.com