Manna Resort: primavera Detox con l’esclusivo metodo F.X.Mayr

La primavera è il momento ideale per concedersi un detox a 360°, partendo dal corpo per arrivare allo spirito, disintossicare il fegato, il nostro “laboratorio chimico”, e liberare la mente attraverso un percorso di purificazione in&out che agisca sul nostro organismo in maniera efficace. Per ritrovare l’energia e scoprire nuovi percorsi di salute ecco il Manna Medical, il primo ed unico centro in Italia certificato F.X.Mayr, un vero e proprio centro medico all’interno del nuovo Manna Resort, esclusivo resort a 5 stelle a pochi km da Bolzano, dove il well-being e la cura dell’anima sono i punti chiave dell’approccio olistico e terapeutico proposto.

Qui, secondo un percorso di prevenzione, diagnosi precoce di malattie e attenta analisi dello stato di salute, il Dottor Anton Obrist propone una terapia individuale creata su misura del paziente, percepito nella sua totalità e unicità. Sfruttando il potere curativo di una medicina in equilibrio con le leggi della natura, il Dr. Obrist individua percorsi di salute che mirano a rafforzare l’apparato digerente e l’intero organismo, a depurare a fondo il corpo da sostanze tossiche, e a scoprire tramite modifiche allo stile di vita un modus vivendi più sano da seguire anche una volta tornati a casa.

In base al tempo a disposizione dell’ospite, il percorso di cura parte da una dettagliata anamnesi medica iniziale per passare poi a una diagnosi manuale della condizione digestiva, una diagnosi delle intolleranze alimentari, trattamenti manuali all’addome e un programma nutrizionale individuale che sulla base delle condizioni dell’apparato digerente e degli obiettivi dell’ospite mira ad ottimizzare lo stato di salute generale. Diversi i livelli di cura, che vanno da una dieta liquida a base di tè limitata nel tempo fino ad una leggera dieta disintossicante per evitare che gli alimenti ingeriti diventino tossine con effetti irritanti o paralizzanti e far quindi in modo che grazie a un adeguato “riposo”, indispensabile per la rigenerazione dell’apparato digerente, seguito da momenti di “pulizia” ed eliminazione delle scorie, “formazione”, “sostituzione” e “attività fisica” (questi gli step della cura F.X.Mayr) gli organi digestivi possano gradualmente rigenerarsi portando al raggiungimento dello stato di salute ideale a livello di spirito, anima e corpo. Rieducare quindi e insegnare alcune regole da seguire sempre, come quella, per esempio, di masticare molto molto lentamente per gustare con maggior consapevolezza e raggiungere un buon senso di sazietà.

Fondamentale quindi la sinergia tra il Dr. Obrist e la brigata di cucina per offrire un programma nutrizionale completo. Piatti unici, buoni e in sintonia con un’alimentazione sana e gustosa che coinvolgono i sensi, deliziano il palato e appagano la vista. Le ricette della tradizione italiana, reinterpretate in chiave creativa secondo un percorso di ricerca gastronomica che dalle radici altoatesine vira verso una spiccata mediterraneità, accolgono sapori veraci, colori vivaci, profumi decisi attraverso l’utilizzo di materie prime genuine e quanto più possibile locali. Un approccio emozionale ed equilibrato al cibo che tiene conto del gusto ma anche della salute.

E per finire, sessioni di allenamento con personal trainer nella Manna Gym dotata di attrezzature e macchinari di ultima generazione, coccole e trattamenti esclusivi nella Manna Spa, un ambiente raffinato ispirato dall’amore per la Thailandia dove, tra sauna finlandese, biosauna, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, idromassaggio, piscina interna/esterna, ci si possono concedere soin e massaggi d’ispirazione orientale eseguiti da un beauty team in parte originario.

Il Manna Medical prevede anche ulteriori opzioni diagnostiche e terapeutiche, dalla miodiagnostica funzionale agli esami di laboratorio, dalla magnetoterapia alla fitoterapia, dall’omeopatia alla medicina ortomolecolare.

www.mannaresort.it