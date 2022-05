Ortensia Tropeano lancia OT Eyebrows, il siero per le sopracciglia

- pubblicità -

Ortensia Tropeano, make-up artist napoletana e visagista, dopo quasi trent’anni di esperienza e formazione presenta OT Eyebrows, il siero per le sopracciglia. Per Ortensia, le sopracciglia sono sempre state una parte importantissima del viso. I due anni di lockdown hanno aguzzato il suo ingegno.

“Con il viso coperto dalla mascherina, gli occhi sono diventati ancora più importanti; il nostro unico modo di comunicare” – racconta Ortensia Tropeano –. “Ho lavorato molto in contatto con un laboratorio ed è nato OT Eyebrows Conditioner, un siero per sopracciglia sicuro, efficace e capace di dare forza e struttura, nato dopo tanta ricerca e tante prove, che deve essere applicato per 3 mesi, mattina e sera. La formula ha la texture di un gel condizionante che crea un film leggero sulle sopracciglia, dalla rapida asciugatura. Contiene un’elevata percentuale di ingredienti attivi: un mix di proteine di origine vegetale in grado di nutrire, proteggere e detossificare le sopracciglia dalla radice, aiutando a riattivare la crescita con un effetto ridensificante e rinforzante in 30 giorni; Biotynoil tripeptide-1, che agisce già dopo 15 giorni aumentando fino a 3 volte la lunghezza e il diametro delle sopracciglia; Pantenolo e Estratto di equiseto, che conferiscono idratazione e rinforzano la struttura pilifera”.

Il brand benessere OT si è affermato in Campania e nei prossimi anni inizierà ad aprire luxury center in altre città italiane.

Ortensia Tropeano ha coinvolto Graziella Marzocca, founder di Ice.Care, brand che propone una linea viso. Insieme, al suo OT Eyebrows, Ortensia presenta il contorno occhi Ice.Care, che contiene acido ialuronico sonicato, una tecnologia innovativa e brevettata che dà proprietà elevate all’acido ialuronico. Questo prodotto è custodito in un astuccio riciclato e riciclabile.

ortensiatropeano.com