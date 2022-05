Location esclusive per la presentazione delle nuove collezioni Primavera/Estate 2022

- pubblicità -

Dopo lo stop forzato a causa di situazioni emergenziali, nel mondo della moda si respira un forte desiderio di tornare una volta per tutte alla normalità, con eventi, défilé, presentazioni, rassegne, e fashion show in presenza.

La maggior parte dei brand di haute couture è finalmente tornata a sfilare in presenza e con un pubblico al gran completo. Con il lancio delle nuove collezioni Primavera/Estate 2022, l’intero fashion system ambisce a lasciare il segno in quello che, si spera, sia l’anno della svolta. Gli eventi e i défilé in programma nelle prossime settimane sono tanti, e a tutti guarda con grande interesse il marchio di moda svedese NA-KD fashion, sempre attento agli ultimi trend.

I maggiori player della fashion industry hanno scelto location suggestive per la presentazione delle nuove collezioni. I direttori creativi si sono impegnati a fondo per stupire gli appassionati di moda.

Vediamo quali sono le location che faranno da cornice alle nuove creazioni delle più note maison di moda per l’imminente presentazione delle collezioni Primavera/Estate 2022.

La collezione Spring/Summer di Gucci

L’annuncio della location scelta da Gucci ha fatto scalpore, tanto è vero che nelle 24 ore successive non si è parlato d’altro tra gli addetti ai lavori.

Il direttore creativo Alessandro Michele ha puntato con forza e decisione su Castel del Monte, una fortezza del XIII secolo eretta per volere di Federico II di Svevia sull’altopiano delle Murge, in provincia di Andria.

Si tratta di una scelta che mira anche a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Qui, dunque, la Maison italiana presenterà la nuova collezione uomo-donna il 16 maggio 2022.

Louis Vuitton ha scelto San Diego

Nicolas Ghesquière, direttore artistico di Louis Vuitton, ha dato appuntamento per il 12 maggio 2022 al Salk Institute di San Diego. L’evento è importante non solo perché sarà presentata la collezione di Louis Vuitton, ma anche perché è la prima volta in assoluto che il Salk Institute ospita un défilé di alta moda.

L’atmosfera sarà sicuramente unica, considerata la cornice che rappresenta quello che è unanimemente riconosciuto come uno degli edifici più affascinanti della West Coast americana.

Kim Jones porta Dior Men a Los Angeles e a Parigi

Il direttore creativo di Dior Men ha scelto Los Angeles per presentare la collezione primaverile il prossimo 19 maggio. Si tratta solo di una prima tappa, perché la collezione estiva verrà presentata in un secondo momento a Parigi. Nello specifico, verrà presentata la nuova capsule collection beachwear realizzata in collaborazione con l’organizzazione ambientale Parley for the Oceans.

Balenciaga sceglie New York

Balenciaga presenterà la collezione Primavera/Estate il 22 maggio a New York, appuntamento, dunque, posticipato di un giorno rispetto al precedente annuncio. Per l’occasione saranno presentati i modelli dell’art director Demma, stilista famoso per i suoi fashion show avvincenti e coinvolgenti.

Appuntamento a Siviglia con Dior

Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, ha scelto Siviglia, nella parte sud-occidentale della penisola iberica. Per l’occasione, Plaza de España diventerà una grande passerella dove modelli e modelle sfileranno indossando gli abiti della pre-collezione Cruise, anticipando le tendenze per l’anno prossimo.