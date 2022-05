Notte Europea dei Musei. Il programma della Galleria Nazionale

- pubblicità -

Nella serata di sabato 14 maggio ritorna l’’appuntamento annuale con la Notte Europea dei Musei, iniziativa che si svolge contemporaneamente nei musei e luoghi della cultura di tutta Europa, promossa da ICOM, UNESCO e Consiglio d’Europa. A partire dalle ore 19.00 è prevista l’apertura serale straordinaria fino alle 22.00 con biglietto di ingresso al costo di 1 euro.

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea aderisce all’iniziativa con un programma di visite guidate, che si aggiunge alla possibilità di visitare le mostre in corso e la collezione permanente nella mostra di Time is Out of Joint.

Per l’occasione saranno presenti gli studenti e le studentesse del liceo Mameli che hanno partecipato ai progetti di alternanza scuola lavoro, disponibili a fornire informazioni al pubblico teens e young.

Il Caffè delle Arti osserverà un orario serale prolungato durante il quale offrirà al pubblico della Galleria, in possesso del biglietto d’ingresso, uno sconto del 10% sulle consumazioni.

IL PROGRAMMA

LUCI ACCESE su Burri, Fontana e Pascali e sulle mostre temporanee della Galleria Nazionale

Visite guidate in occasione de La Notte Europea dei Musei

Tra gli artisti presenti nella collezione permanente ci sono tre grandi protagonisti del Novecento che ricorrono con le loro opere in tutti i diversi settori espositivi del museo: Alberto Burri, Lucio Fontana e Pino Pascali. Il percorso proposto si focalizza su questi protagonisti dell’arte contemporanea, raccontati attraverso le loro opere e le connessioni con altri artisti esposti in Galleria.

Sono inoltre in programma visite guidate dedicate alle mostre temporanee: INTERTWINGLED The Role of the Rug in Arts, Crafts and Design, a cura di Martí Guixé e Inga Knölke, che espone in un suggestivo dialogo oltre 80 opere di pittura, fotografia, design e artigianato; la mostra VASCO BENDINI. OMBRE PRIME, a cura di Bruno Corà, che rende omaggio un protagonista della pittura informale italiana nel centenario dalla nascita; Chiara Bettazzi. Surplace, a cura di Saretto Cincinelli, che presenta per la prima volta sotto forma di unica e inedita installazione le opere fotografiche dell’artista, nella sua personale rilettura della “natura morta”; il progetto espositivo di Antonello Viola, Aperto confine sulla Gorgone di Sartorio, corpus di opere nato dal confronto dell’artista con il capolavoro La Gorgone e gli Eroi di Giulio Aristide Sartorio; l’installazione site-specific realizzata per la Galleria dal titolo Roberto Almagno. Plasmare il disegno, rappresentativa del lavoro di trasformazione operato sui materiali naturali che l’artista conduce da anni.

ore 19.00 Focus su Alberto Burri

ore 19.30 Focus sulle mostre temporanee

ore 20.00 Focus su Lucio Fontana

ore 20.30 Focus sulle mostre temporanee

ore 21.00 Focus su Pino Pascali