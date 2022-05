Palazzo di Varignana presenta le Luxury Villas: 5 nuove occasioni di vivere il rapporto tra tempo, lusso e natura.

- pubblicità -

Palazzo di Varignana presenta le Luxury Villas, un nuovo concetto di ospitalità immerso nello spettacolo naturale di colli e calanchi bolognesi. Ciascuna villa è stata progettata come una destinazione dei sensi, per esprimere un collegamento distintivo con il contesto in cui si trova:

Villa Amagioia, celebra la bellezza dei Giardini Ornamentali nei quali è immersa;

Rio Rosso si specchia nei profumi del bosco dei frutti dimenticati e della collina delle erbe aromatiche;

Colombara emerge dal profilo disegnato delle vigne;

Tamburina domina le colline degli olivi che sono fonte dell'oro verde di Palazzo di Varignana;

Pergola si affaccia sull'Orto Giardino, dove si coltiva anche lo zafferano e le bacche di goji

Ma non solo natura, paesaggio e cultura agronomica: Palazzo di Varignana ha voluto dotare queste 5 espressioni di ospitalità con un Villas Specialist, una figura al confine tra il personal concierge e il butler, che si prende cura dell’ospite a 360 gradi e lo segue in ogni dettaglio, dal momento della prenotazione fino al termine del soggiorno.

Una rete di servizi personalizzati porta il meglio dell’offerta di Palazzo di Varignana direttamente all’interno delle Ville, in modo che l’ospite possa beneficiare dei piaceri della vita in un contesto di privacy ed esclusività assoluti. Dal private chef, alla consulenza con la Health Coach per un check up iniziale, dai trattamenti di bellezza e benessere di Varsana SPA fino alla costruzione di esperienze speciali per vivere i luoghi e gli eventi più affascinati d’Italia.

Pensate come destinazioni in cui spazio e tempo sembrano essere sospesi, le Luxury Villas di Palazzo di Varignana raccontano una storia di recupero e rigenerazione di antichi casolari riportati a nuova vita. Villa Amagioia, Rio Rosso, Pergola, Colombara e Tamburina esprimono in un’unicità pentagonale il senso di differenti caratteristiche di intendere il tempo, la relazione con la natura, il paesaggio, i servizi alla persona. Cinque nuove declinazioni dell’esclusività passano attraverso un inedito percorso di servizi che coniugano salute, bellezza, benessere, alimentazione e rapporto con la natura.

Il lusso di sentirsi unici

Pensate per chi è alla ricerca di un’esperienza in totale privacy, le Ville di Palazzo di Varignana mettono la persona al centro: dalla nutrizione al benessere fino al divertimento. L’Executive Chef di Palazzo di Varignana Davide Rialti propone speciali esperienze gastronomiche costruite sui desideri dell’ospite, con menù da gustare in Villa. Degustazioni sensoriali degli oli monovarietali di Palazzo di Varignana accompagnano l’ospite alla scoperta di una inedita palette olfattiva e di rapporti di abbinamento tra cibi con i prodotti a km zero dell’azienda agricola del resort.

La dottoressa Annamaria Acquaviva – Health Coach e fondatrice del Medical Center di Palazzo di Varignana – accompagna gli ospiti alla scoperta dei servizi per coniugare salute, nutrizione e benessere, a partire dal check up per la valutazione della composizione corporea e della performance psicofisica, con l’innovativo dispositivo medico BIA-ACC. In base ai risultati di questi test la dottoressa preparerà un programma personalizzato basato su attività fisica, alimentazione e trattamenti di benessere.

Le coccole di Varsana Spa si spostano a domicilio, con l’impiego dei trattamenti a base dei prodotti della terra che divengono esperienze di bellezza e benessere: il Trattamento Fresh Legs al melograno, il Trattamento viso well-age antipollution allo zafferano, l’Olive Oil Ritual Massage, il Trattamento corpo oleaster all’olio d’oliva e il Trattamento viso uomo hydrated skin al Sangiovese. Perché a Palazzo di Varignana la natura si fa frutto, il frutto si fa prodotto per la tavola, per la bellezza e il benessere, grazie alla linea cosmetica naturale del resort.

Su prenotazione tramite il Villas Specialist si accede poi alle esperienze per scoprire i luoghi e riti tipici di Bologna e dell’Emilia Romagna. Dalla guida di una rombante Ferrari su strada o su pista, fino alle cooking class con le Cesarine, la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia, per imparare a preparare i piatti della tradizione.