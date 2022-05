MisuraEmme apre con D&C Italia, il suo primo store monomarca a New York

- pubblicità -

MisuraEmme, azienda leader a livello internazionale per la produzione di sistemi a parete e cabine armadio, apre, in collaborazione con il partner D&C Italia, il suo primo store monomarca a New York.

Il contesto è quello di Soho, uno dei più vivaci e caleidoscopici quartieri di Manhattan. L’indirizzo è 147 Wooster Street, al piano terra di un edificio dal caratteristico aspetto che hanno reso iconico il Cast Iron District, con due ampie vetrate che affacciano direttamente sulla strada. Lo spazio è stato progettato in ogni minimo dettaglio attraverso un layout e una scelta di prodotti capaci di raccontare l’identità del marchio in un’atmosfera intima, curata e raffinata

“Abbiamo pensato a Soho come il luogo ideale in cui aprire uno spazio che si distinguesse per eleganza, identità e concept. Una boutique dove clienti e progettisti, accolti solo su appuntamento, potessero immergersi nel total look del brand, in un’atmosfera esclusiva e distintiva.” – Ottaviano Borgonovo(Co-owner MisuraEmme)