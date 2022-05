Nuova texture e protezione per ogni pelle by ISDIN

- pubblicità -

Non dimentichiamo che il primo passo per ottenere un’abbronzatura sana e duratura è proteggere in modo sicuro la pelle. L’esposizione ai raggi solari infatti, senza un’adeguata protezione, può essere dannosa. ISDIN, azienda leader in fotoprotezione e dermatologia, si dimostra ancora una volta in prima linea con una gamma di prodotti che donano alla pelle una protezione ottimale. Per l’estate 2022 ISDIN rinnova tutti i suoi spray e lozioni, per adulti e bambini, con nuove formule e nuovi benefici, oltre a rinnovare i pack per renderli più sostenibili e attrattivi.

Inoltre ISDIN, grazie al suo programma ESG impegnato per la salute delle persone, della comunità e della salvaguardia del pianeta, è stata riconosciuta un’azienda BCorp. E con la sua gamma di fotoprotezione, ha prodotti Sea Friendly formulati per ridurre al minimo il loro impatto sull’ambiente.

ISDIN Fotoprotector Hydro Oil 200ml

Formula bifasica doppia azione per Fotoprotector ISDIN Hydro Oil: protegge la pelle dal sole con un SPF30 e aumenta del 43% l’abbronzatura grazie alla Pro-Melanin Technology™. HydroOil è idratante, ad assorbimento immediato con effetto rinfrescante. Dona un aspetto più tonico ed elastico alla pelle ed è resistente all’acqua.

ISDIN Fotoprotector HydroLotion 200ml

Si tratta di un fotoprotettore bifasico per il corpo che offre un’innovativa funzione a doppia azione: PROTECT&DETOX. HydroLotion apporta un’alta protezione UVB/UVA con SPF50 e al tempo stesso detossina e rivitalizza la pelle esposta al sole grazie all’azione antiossidante della Chlorella Maris: l’organismo vegetale con la più elevata concentrazione di clorofilla al mondo che evita la distruzione del collagene, dell’elastina e della laminina.

ISDIN Fotoprotector Spray WET SKIN nuova formula 250ml

Nuova formula per il fotoprotettore corpo in spray invisibile e leggero per la pelle bagnata. Si caratterizza principalmente per la sua texture in spray trasparente, fresco e ad assorbimento immediato. Grazie alla sua esclusiva tecnologia WET SKIN, può essere applicato anche sulla pelle bagnata (acqua e sudore) mantenendo il fattore di protezione e l’efficacia protettiva del prodotto senza lasciare residui bianchi e ottenendo un assorbimento e un’asciugatura immediati. Contiene Ginger Cell Protect, con estratto di radice di zenzero ricco di 6-Shogaol e Gingerolo dal forte potere antiossidante. Offre una protezione aggiuntiva contro i raggi solari. È disponibile con SPF50 e SPF30.

ISDIN Fotoprotector Lotion Spray nuova formula 250ml

Lozione leggera per il corpo che si assorbe immediatamente, idratando intensamente la pelle e lasciandola morbida e setosa. Anche la sua formula contiene Ginger Cell Protect con estratto di radice di zenzero ricco di 6-Shogaol e Gingerolo dal forte potere antiossidante che offre una protezione aggiuntiva contro i raggi solari. Ha un erogatore con un sistema di uscita mirato che ne consente l’applicazione in qualsiasi direzione, anche in zone difficili da raggiungere.

ISDIN Fotoprotector Gel Cream 250 ml

Formula Gel Cream corpo, ideale per tutti i tipi di pelle inclusa la pelle atopica. È il 4×4 dei fotoprotettori per tutta la famiglia: offre una protezione molto alta (SPF50+), idrata come una crema e si assorbe come un gel. La sua texture Gel Cream è molto facile da stendere su tutto il corpo e, grazie alla sua formulazione mineral oil-free, apporta un finish setoso, senza effetto lucido e una piacevole sensazione di fresco.

ISDIN Fotoprotector Fusion Gel Sport 100ml

È il compagno ideale di chi pratica sport all’aperto: grazie al nuovo design con pratico moschettone, è ancora più facile da portare con sé. La sua formula con Ginger Cell Protect, contenente estratto di radice di zenzero ricco di 6-Shogaol e Gingerolo dal forte potere antiossidante, offre una protezione aggiuntiva contro i raggi solari. Fusion Gel Sport offre un effetto rinfrescante immediato, proteggendo la pelle con filtri ad ampio spettro UVB/UVA che non lasciano residui grassi. La sua formula ultraleggera, traspirante e dal finish invisibile è come una seconda pelle. La tecnologia WET SKIN, inoltre, fa sì che il prodotto mantenga la sua efficacia anche sulla pelle bagnata (acqua o sudore).

ISDIN Post-Solar Spray 200ml

Formulato con Bisabololo, calma e dona sollievo alla pelle. Grazie al contenuto di aloe, pantenolo, centella asiatica e allantoina. Idrata, ripara e aiuta a prolungare l’abbronzatura per tutta l’estate. Post-Solar ISDIN Spray è ideale per completare la routine di cura della pelle quando si è esposti alla radiazione solare.

Della gamma di prodotti per l’estate fa parte anche SunISDIN, l’integratore alimentare che si rinnova con un nuovo look. Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati e adatti a tutte le tipologie di pelle, inclusa la pelle atopica e sensibile.

www.isdin.com