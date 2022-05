Creare prodotti in maniera sostenibile by Equivalenza

- pubblicità -

La sostenibilità è parte integrante del DNA di Equivalenza. Fin dal 2011 l’Azienda ha scommesso su un modello di business che difendesse il consumo responsabile. Infatti, con l’innovativo sistema di Refill, flaconi ricaricabili infinite volte per molti prodotti di cosmetica e per tutto il mondo delle fragranze, si prende cura del Pianeta in quanto responsabilità di tutti. Equivalenza cerca di dare il suo contributo per la salvaguardia dell’ambiente, rendendo democratico il mondo della profumeria, della cosmetica e del benessere.

Ogni flacone riutilizzato è un rifiuto in meno

Sia il mondo dei profumi che quello della cosmetica adotta un sistema di refill in grado di ridurre notevolmente il consumo di vetro e plastica “Una pratica che ci permette di abbassare notevolmente l’impatto ambientale del prodotto. Grazie a questa filosofia green abbiamo riutilizzato dal 2017 5,3 milioni flaconi di profumo risparmiando 653 tonnellate di vetro e, per quanto riguarda i cosmetici, siamo in grado di abbattere fino al 91% il consumo di plastica, e di ridurne i costi“, spiega Davide Capizzi, country manager di Equivalenza. “Stiamo, inoltre, lavorando per il lancio di una gamma permanente di make-up che vedrà dei prodotti realizzati con packaging ricaricabili“. La linea, si stima, sarà disponibile nei negozi del brand a partire dal 2023, “consentendoci in questo modo di proporre ai nostri clienti un’offerta completa legata alla routine di bellezza e di proporci come un’azienda di riferimento nel mondo beauty”, continua Davide Capizzi.

