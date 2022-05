Calzedonia SS22 Fresh & Natural

- pubblicità -

Una primavera al naturale per due nuove capsule firmate Calzedonia. Una ventata di freschezza nella calzetteria del brand che punta su filati naturali e green-oriented, leggeri e traspiranti ideali per le stagioni più calde.

- Pubblicità -

La prima in LINO – fibra naturale, eco sostenibile e completamente riciclabile – per calze da donna e unisex nella linea Invisible senza cuciture. Fresche e morbide grazie alla componente di viscosa, hanno una texture dalle delicatissime screziature ton-sur-ton che conferiscono un piacevole aspetto 3D.

La seconda mini-collezione invece è realizzata con COTONE ORGANICO, una fibra speciale perfettamente tracciabile, coltivata senza l’utilizzo di OGM e sostanze chimiche. Calze per lei, per bambine e neonati a tema fiori; un bouquet di proposte con margherite, papaveri, girasole e lavanda per giornate di sole da vivere en plein air.

- Pubblicità -

www.calzedonia.com