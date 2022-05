La collezione di Les Eaux de Chanel si arricchisce con Paris Paris

- pubblicità -

Ispirate ai luoghi che hanno segnato la vita di Gabrielle Chanel, LES EAUX DE CHANEL sono una collezione di sei eau fraîche che invitano al viaggio e all’evasione. “Mi sono ispirato a quelle città che hanno un forte legame con CHANEL. Ognuna è all’origine di una di queste fragranze”, spiega Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison.

Dietro un’apparente semplicità si cela un ricordo che svela pian piano una complessità straordinaria. LES EAUX DE CHANEL si iscrivono in tutta naturalezza nella partitura che risuona in ogni profumo CHANEL sin dalla nascita di N°5 nel 1921.

PARIS-BIARRITZ, PARIS-DEAUVILLE e PARIS-VENISE danno inizio al viaggio nel 2018, seguite da una pausa al sole con PARIS-RIVIERA nel 2019 e da una fuga nelle distese scozzesi con PARIS-ÉDIMBOURG nel 2021.

Per il 2022, CHANEL immagina una nuova destinazione: PARIS-PARIS.

Immergersi in PARIS-PARIS significa scoprire la Parigi vivace e senza tempo di Gabrielle Chanel, l’autenticità del suo carattere e la modernità del suo spirito. Una Parigi da sognare, da idealizzare in un’immagine fugace. L’allure dei parigini e il loro stile inimitabile. Una mattinata spensierata trascorsa seduti a un tavolino di un caffè. Una rosa fresca e pungente dal fascino naturale ed elegante.

“Con PARIS-PARIS, ho immaginato una composizione floreale vivace, ispirata all’eleganza spensierata degli abitanti di Parigi.” Olivier Polge. Come simbolo di questo nuovo viaggio, Olivier Polge ha scelto la rosa di Damasco, una rosa dal carattere intenso e dalle molteplici sfaccettature, sostenute dagli accenti freschi degli agrumi e ravvivate dalla vivacità di un estratto di pepe rosa su un fondo elegante di patchouli. Come gli altri profumi della collezione LES EAUX DE CHANEL, anche PARIS-PARIS è racchiuso in un flacone dalle linee arrotondate. Realizzato attraverso una tecnica sofisticata, evoca la leggerezza delle fragranze composte da Olivier Polge. Le materie nobili che lo compongono sono utilizzate nella loro espressione più semplice. Il flacone in vetro sottile e leggero rivela una fragranza rosata ispirata alle tonalità di cui si colorano le pietre dei tipici edifici parigini in stile Haussmann con i primi raggi di sole. Il flacone è sormontato da un tappo nero in materiale a base biologica, inciso con la doppia C. Il cartone ondulato, solitamente nascosto, è stato trasformato in chemise: la decorazione epurata, senza pellicole né vernici, ne facilita il riciclo.

PARIS-PARIS offre una profumazione ampia e generosa grazie a una brume avvolgente che esalta il desiderio di profumarsi in ogni momento della giornata. Questa fragranza è disponibile nella versione Eau Fraîche e Lait pour le corps.

www.chanel.com