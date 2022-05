La speciale Capsule Collection Spring/Summer 2022 di Liu Jo

- pubblicità -

La Spring/Summer 2022 di Liu Jo si accende di tonalità candy, elettriche e super cool grazie alla capsule collection Leonie Hanne x Liu Jo che celebra la passione femminile per gli accessori. L’estro e lo stile, propri di Leonie, sono stati i driver che hanno portato alla creazione della capsule collection con Liu Jo, brand italiano simbolo di glamour e dinamismo a livello internazionale.

Leonie Hanne, influencer tedesca dall’anima cosmopolita, ha interpretato bags&shoes dal design essenziale secondo una ricetta cromatica che mixa abilmente tonalità differenti, dando vita ad una proposta speciale, in grado di rappresentare il contemporaneo con un tocco unico nel suo genere. La hobo bag, iconica borsa a mezzaluna, è il modello interpretato da Leonie Hanne x Liu Jo in chiave ironic glam in due differenti dimensioni, small e mini, in perfetta linea con i trend del momento. Una bag dalle linee essenziali. L’attento studio della forma si accompagna a quello di una ricercata palette colori che spazia da un’ampia gamma di nuances pastello come il menta a quelle più accese come l’orchidea. Non mancano poi le proposte speciali tutte declinate in versione mini: quattro varianti colore in nappa laminata, per un effetto lucido assolutamente magnetico, e una luminosa versione ricoperta all over da una pioggia di strass ton sur ton.

Stivali e pump, che hanno già conquistato i cuori di tante fashion victimis, vengono riproposti anche per la Spring/Summer 2022, insieme a sandali con tacco dal design essenziale. Se le linee sono pulite e semplici, la proposta di palette è invece un gioco senza fine di tonalità pastel neon, dal color ghiaccio al turchese. Liu Jo come sempre è attento ai dettagli e non manca di proporre sandali arricchiti da piume colorate e shoes in brillanti versioni in full strass e glitter, fino ad arrivare ad un’originale versione oleografica capace di attirare ogni riflesso creando un’affascinante connubio di luci ed ombre che cambia passo dopo passo.

Leonie Hanne x Liu Jo si presenta come la quintessenza del vivere contemporaneo, accessori curati nei minimi particolari con quel tocco di vivacità regalato da una palette colori creata a regola d’arte.

www.liujo.com