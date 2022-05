La nuova collezione di borse SS22 firmata Manila Grace

- pubblicità -

Manila Grace irrompe nel panorama fashion con un tuffo in un mare con la collezione P/E 2022 di borse. Uno spettacolo per gli occhi: eye catcher, è il claim perfetto per descrivere l’incredibile varietà di forme, colori e modelli pensati per le donne. Tante e tutte diverse, ognuna potrà trovare, all’interno della collezione, la sua speciale Bag che la farà sentire sé stessa. I nuovi modelli delle Bags Manila Grace non sono solo oggetto di desiderio ma rappresentano veri e propri compagni di viaggio.

Big size, pratica e cool allo stesso tempo, ecco DEMETRA in versione Shopper oppure hobo adatta ad una donna frizzante. La prima ha i doppi manici, una pratica pochette estraibile, la chiusura a nodo e un prezioso charm logo gold; da scegliere in tonalità pastello come beige, rosa e verde pistacchio. La seconda invece è una maxi-pochette super soft nei toni limone, con tracolla opzionale. La divina MINERVA in versione piccola, una shopping bag squadrata con doppi manici bambù e il logo lavorato in rilievo: supervitaminica da portare a mano o a tracolla.

Preziosa e dallo stile city chic la nuova POPPY, squadrata e dal manico rigido, impreziosita da minuteria gold ideale per contenere tutto il necessaire. Appeal college per la shoulder bag, caratterizzata da uno charm con lucchetto e tracolla a catena gold. Casual chic il modello DAISY, un gioiellino di shopper impreziosito da vezzose rouches laterali, volants che ritroviamo anche nella versione a spalla.

Must-have di collezione il modello CLIO, la hobo maxi-taglia; morbidissima, con un’impugnatura triangolare e due nodi laterali, in total white o in una delicata sfumatura di azzurro carta da zucchero. Uno spettacolo per gli occhi e per il guardaroba, un must-have della stagione.

